Poglejte, kaj so v Evropskem parlamentu počeli poslanci. »To ni Evrovizija!« (VIDEO)

Madžarski premier Viktor Orban je danes v Evropskem parlamentu poudaril, da se mora EU spremeniti. V govoru v Strasbourgu je kot glavne teme izpostavil konkurenčnost, migracije in krizo schengna. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in številni evropski poslanci so bili medtem kritični do Budimpešte.

Že drugič predsedujejo sredi krize

Orban je ob predstavitvi prioritet predsedovanja Madžarske Svetu EU spomnil, da Madžarska svetu EU predseduje drugič in da je bila tudi ob prvem predsedovanju leta 2011 Evropa sredi krize. »Toda razmere so zdaj bolj resne, kot so bile leta 2011, morda celo resnejše kot kadar koli v zgodovini Unije,« je poudaril in omenil vojne na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini, tveganje razpada schengna in upadanje konkurenčnosti EU.

Zaradi nezakonitih migracij države znova uvajajo nadzor na mejah in schengen je ogrožen, je še dejal Orban. Madžarsko predsedstvo predlaga t. i. schengenske vrhe, na katerih bi se redno zbirali predstavniki članic, pa tudi, da do konca polletnega predsedovanja Bolgarija in Romunija postaneta polnopravni članici območja.

Odmevala je pesem Bella Ciao

Po njegovem nastopu je del poslancev ploskalo, nekateri pa so v plenarni dvorani peli pesem Bella Ciao. »To ni Evrovizija,« je razmere poskušala umiriti predsednica parlamenta Roberta Metsola. Nato je pripomnila, da jo ti prizori spominjajo na tiste iz serije Money Heist.