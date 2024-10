So Golobovi vladi šteti dnevi? »Predčasne volitve niso neverjetne«

Prvak opozicije Janez Janša je ta teden na družbenem omrežju X objavil »scenarij«, v katerem se je razpisal o domnevnih ciljih globoke države, kako »skrajšati muke Golobovi koaliciji in hkrati preprečiti oblikovanje desnosredinske razvojne vlade«.

Prepričan je, da sta skladno s tem scenarijem tarči dve največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda in SDS, in sicer naj bi bil cilj po njegovih navedbah razgradnja prve in oslabljenje druge.

Predsednik SDS je prepričan tudi, da Golobova vlada ne bo zdržala do konca mandata, že aprila pa naj bi se po njegovem mnenju odpravili na predčasne volitve.

Kovačič: Za predčasne volitve se lahko odloči le Golob

Gorazd Kovačič. FOTO: Blaz Samec

Čakš: Bolj verjetna je menjava Goloba

Ali bi se Janšev scenarij lahko uresničil, smo povprašali politične analitike.meni, da predčasne volitve niso neverjetne. »Zgodijo se lahko, če se zanje odloči, če bi ocenil, da lahko njegova stranka tako doseže boljši rezultat kot na rednih državnozborskih volitvah. Referendumska blamaža tu ni pomemben dejavnik, pač pa bi lahko taki odločitvi botrovala neka za vlado ugodna okoliščina in poskus prehiteti učinek nastopa novih političnih strank. Ugodna okoliščina je ta, da bo s 1. 1. 2025 zaživel prenovljen plačni sistem in se bodo plače 190.000 javnih uslužbencev v treh letih krepko dvignile. To bo skoraj edini reformni uspeh Golobove vlade. Hkrati se ustanavljajo nove stranke, ki bi lahko Gibanju Svoboda odnesle del sredinskih in liberalnih volivcev. Vprašanje je, kdaj bo ta potencial večji, zdaj ali na rednih volitvah,« je dejal.

Rok Čakš. FOTO: Zajem zaslona/RTV Slovenija

»V politiki se nikoli ne ve, še posebej ob nepremišljenih potezah »novih obrazov« brez znanja politične obrti in izkušenj, oziroma »političnih diletantov«, kot jih je v intervjuju nedavno označil. Pa vendar se zdi malo verjetno, da bi politični anonimneži, ki so parlamentarne stolčke zasedli po zaslugi še enega medijsko ustvarjenega novega obraza, tokrat v osebi »vrhunskega menedžerja« Roberta Goloba, svoj mandat skrajšali z ravnanjem, ki bi pripeljalo do predčasnih volitev.

Po mnenju Čakša je bolj verjeten scenarij ta, da se na neki točki zamenja predsednika vlade (če ga denimo obremeni vložitev obtožnega predloga s strani tožilstva ali kaj drugega s podobno težo) in se z nekaj korekcijami koalicijskega sodelovanja med obstoječo večino mandat zvozi do rednih volitev spomladi 2026.

Lukšič: Predčasnih volitev ne bo

Igor Lukšič. FOTO: Jože Suhadolnik

pa prepričan, da predčasnih volitev ne bo, »ker je Golobova pozicija v okvuru poslanske skupine njegove stranke tako močna, da je do nekaj mesecev pred volitvami, nihče ne bo zapustil«. Bodo pa po njegovih besedah pred volitvami nekateri poslanci hoteli k drugim strankam, kjer bodo ocenili, da imajo več možnosti za izvolitev.

Po njegovem mnenju je Janšev »scenarij« dobro premišljena mobilizacija članstva in volilnega telesa SDS na ciljih vzdrževanja pozicije, ki jo SDS zaseda v slovenskem političnem prostoru. »Janša obuja glavne cilje, glavne nasprotnike, glavne akterje dogajanja in določa njihove vloge. V tem kontekstu jasno naslika, da mu je kot predsedniku SDS jasno delovanje nasprotnikov in da naj to upoštevajo tudi člani in simpatizerji,« je zapisal.

Lukšič je dodal še, da to ni scenarij, po katerem se bodo dogodki odvijali in ki bi mu kdorkoli v slovenski politiki sledil. Verjetnost, da do katerega od teh napovedanih dogodkov tudi pride, je majhna, vendar obstaja.

Znova se pojavlja Golobič

Po mnenju Čakša pa gre pri tem »scenariju« za političen manever odvračanja pozornosti od manjšega poraza, ki sta ga največji stranki, Svoboda in SDS, doživeli v točki, kjer sta zmogli nastopiti skupaj: pri razpisu referenduma o NEK2. »Scenarij je točen v tem, da je bil načrtovani referendum politično ugrabljen s strani lobijev in političnih skupin, ki jim je v interesu, da se gradnja drugega bloka nuklearke prepreči in da povečajo svojo politično moč. Pomenljivo je, da po več letih na ekranih in medijskih naslovnicah ponovno videvamo obraz nekdanjega vplivnega politika LDS in Zares, Gregorja Golobiča. Druge teze iz Janševega scenarija so bolj na majavih nogah oziroma brez prave osnove,« je še dejal.