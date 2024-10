Janša prepričan, da bo vlada kmalu padla, on pa bo moral tik pred volitvami znova v zapor

Prvak opozicije Janez Janša je ta teden na družbenem omrežju X objavil »scenarj«, v katerem se je razpisal o domnevnih ciljih globoke države, kako »skrajšati muke Golobovi koaliciji in hkrati preprečiti oblikovanje desno-sredinske razvojne vlade«.

Prepričan je, da sta skladno s tem scenarijem tarči dve največji parlamentarni stranki Gibanje Svoboda in SDS, in sicer naj bi bil cilj po njegovih navedbah razgradnja prve in oslabljenje druge.

Predsednik največje opozicijske stranke med drugim verjame, da je cilj stricev iz ozadja glasove Svobode preusmeriti na stranko Vesna oz. »nov obraz«, Vladimirja Prebiliča, čim več glasov za SDS pa preusmeriti k novonastajajoči stranki Anžeta Logarja.

Bo obsojen v zadevi Trenta?

Za letošnji december je Janša predvidel dve ključni zadevi:

1. stopnjevanje medijskega pritiska na stranke (predvsem GS in SDS), ki so podpirale JEK2 in na referendumu izgubile;

2. obsodba predsednika SDS v procesu Trenta na prvi stopnji.

Spomnimo. Janša je moral letos poleti znova na sodišče. Obtožnica mu skupaj s Klemnom Gantarjem in Brankom Kastelicem očita zlorabo položaja in pomoč pri prodaji nekdanje Janševe parcele v Trenti, za kar jim grozi do osem let zapora.

Predčasne volitve že čez nekaj mesecev?

Kaj nas po mnenju Janše čaka mesec kasneje?

1. Ustanovitev stranke Anžeta Logarja »Demokrati« z velikim medijskim pompom;

2. Uradna najava Vladimirja Prebiliča, da bo sodeloval na naslednjih volitvah v DZ;

3. Vložen obtožni predlog zoper PV Roberta Goloba, izstop SD iz koalicije, padec vlade in pričetek rokov za oblikovanje nove oziroma razpis predčasnih volitev.

Po prepričanju predsednika SDS se bomo na volitve odpravili aprila 2025.