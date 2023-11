Sneg tudi do nižin! Zapade lahko do 25 centimetrov snega, napoveduje Gregorčič

Pred nami je meteorološka zima, ki se začenja v petek, 1. decembra. Vanjo bomo stopili v zimskem stilu, saj bo snežilo v četrtek in v soboto, je za Slovenske novice napovedal meteorolog Branko Gregorčič.

Nekaj snega bo tako že jutri, ko bo zgodaj zjutraj ponekod v notranjosti rahlo snežilo, na Gorenjskem in Koroškem tudi del dopoldneva. Sneg bo sicer postopno prehajal v dež in popoldne bo meja sneženja že nad 1500 m nad morjem.

Jutrišnji sneg bo po nižinah pobralo, a naj vam to ne vzame decembrskega razpoloženja.

Že v soboto se bo meja sneženja predvidoma spustila in bo lahko marsikje dosegla tudi nižine v notranjosti, pravi Gregorčič in dodaja, da so napovedi možne količine novozapadlega snega za soboto trenutno med 0 in 25 cm.

Če bo sneg v soboto zapadel, bo obležal vsaj nekaj dni, saj bo v nedeljo in v ponedeljek dokaj jasno in mrzlo.

V prihodnjem tednu novega sneženja po besedah vremenoslovca ni na vidiku, prav tako pa bo mraz tudi počasi popuščal.