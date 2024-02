Sneg bo danes pobelil vrhove gora, znana meja sneženja

Nevarnost snežnih plazov je v večjem delu naših gora nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Nevarnejša so tudi mesta z napihanim snegom. Na strmejših pobočjih visokogorja se še lahko spontano sprožijo posamezni plazovi mokrega snega, večinoma pa jih lahko sproži pešec ali turni smučar. Tekom dneva bo danes v gorah snežilo, meja sneženja bo na višini med 1400 in 1700 metrov. Sneženje bo bolj izrazito popoldne in v zahodnem delu Julijcev.

Sneg se je zaradi razmeroma toplega vremena v prejšnjih dneh predvsem na prisojnih straneh do višine okoli 2000 metrov že precej preobrazil, snežna odeje se je v precejšnji meri stabilizirala.

V visokogorju in na osojnih straneh je snežna odeja pomrznjena. Danes bo zapadel nov sneg, v zahodnem delu Julijcev lahko zapade do 30 centimetrov novega snega.

Danes, v četrtek, bo oblačno in megleno, v Julijskih Alpah in v njihovem predgorju bodo padavine, ki bodo popoldne zajele vsa gorstva. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1400 in 1700 metrov. Pihal bo močan jugozahodni veter, ki se bo popoldne še okrepil. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 1, na 2500 metrov okoli -4 stopinje Celzija.

Kako bo v petek?

V petek bo oblačno in megleno z obilnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko zlasti na območju vzhodnih Julijcev in zahodnih Karavank sneži tudi nižje. Pihal bo zmeren do močan veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 1, na 2500 metrov okoli -4 stopinje Celzija.

V soboto zjutraj bodo padavine večinoma oslabele in ponehale. V soboto in nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu so še možne snežne plohe. Pihal bo zmeren veter jugozahodnih smeri.

Do meter snega

Danes in v petek se bo nevarnost zaradi novega snega postopno povečevala, najprej v zahodnem delu naših gora, nato tudi vzhodneje. Čeprav bo snežilo nižje kot v preteklih epizodah, pa so pobočja pod 1900 metrov precej kopna, zato novi sneg ne bo predstavljal take nevarnosti kot v visokogorju. Jugozahodni veter bo prenašal sneg in nastajale bodo nove klože ter opasti.

Skupno lahko do sobote zjutraj v zahodnem delu Julijcev zapade tudi več kot meter novega snega, drugod bodo količine novega snega manjše, do 80 centimetrov.