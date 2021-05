Slovenskim gasilcem prekipelo, napovedali so stavko

Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije ministru za obrambo Mateju Toninu očita »popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ter zavračanje socialnega dialoga«, kar da neposredno škoduje slovenskim poklicnim gasilcem. V današnji izjavi za javnost napovedujejo zaostritev sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke.



»Kljub našim večmesečnim prizadevanjem, da bi se postopki za uveljavitev stavkovnih zavez po odstopu prejšnje vlade intenzivno nadaljevali z novo vladno zasedbo, se ti zaradi popolne ignorance ministra za obrambo Tonina sploh ne začnejo,« so v današnji izjavi za medije pojasnili v sindikatu.



Dodali so, da se »odnos pristojnih z ministrom Toninom na čelu ni spremenil niti po našem zadnjem in do danes edinem srečanju s predstavniki ministrstva za obrambo 3. marca letos, ko smo bili zaprošeni, da jih še enkrat seznanimo z našimi zahtevami, ki izhajajo iz njihovih stavkovnih zavez«. V sindikatu so navedli, da so to tudi storili in pristojnim poslali še drugi poziv k nadaljevanju pogajalskega procesa.

Po več kot dveh mesecih niso prejeli odgovora

»Pozvali smo jih, da v najkrajšem mogočem času skličejo sejo pogajalske skupine za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in postopke, ki jih je ministrstvo prekinilo februarja 2020, nadaljujejo še pred koncem marca 2021 ter da se zakonsko uredi pravica do položajnega dodatka, najkasneje do konca aprila 2021,« so spomnili. Ker na ministrstvu po navedbah sindikata ni bilo nikakršnega premika in še po več kot dveh mesecih niso prejeli niti odgovora, je predsedstvo sindikata sprejelo sklep o zaostritvi sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke. »V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije ostro obsojamo ravnanja pristojnega ministra Mateja Tonina, ki s popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ministrstva za obrambo ter z zavračanjem socialnega dialoga škoduje neposredno slovenskim poklicnim gasilcem,« so zapisali.

Tonin marca napovedal, da bodo rešili zadeve

Stavkovni sporazum ter aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva sta 5. januarja 2018 podpisala takratni predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek ter takratna obrambna ministrica Andreja Katič. Ta je napovedoval višje plače vsem operativnim gasilcem. Dogovorili so se tudi, da bo obrambno ministrstvo pristopilo k spremembam zakona o gasilstvu, in sicer v tistem delu, ki ureja dodatek za stalnost. Obrambno ministrstvo se je zavezalo tudi, da bo vodilo in koordiniralo pripravo ustreznega predloga sprememb nazivov delovnih mest v dejavnosti poklicnega gasilstva ter pripravilo ustrezen predlog spremembe uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka.



Konec lanskega leta so gasilci sedanjega obrambnega ministra Tonina pozvali k nadaljevanju postopkov za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe poklicnega gasilstva in ureditvi pravice do dodatka. Tonin je marca letos napovedal, da bo ministrstvo vse odprte zadeve v zvezi s položajem poklicnih gasilcev reševalo z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, v katero je vključenih 90 odstotkov slovenskih poklicnih gasilcev in ki zastopa njihove interese.



