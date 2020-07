Slovenski župan z otrokoma poziral pred ustaškim simbolom (FOTO)

Preberite tudi: Bojijo se lastnega župana

Leljak: Tudi v Božička sem nekoč verjel

V uredništvo smo prejeli fotografijo bralca, na kateri je župan Radencevskupaj z otrokoma v hrvaških dresih. Vse lepo in prav, dokler človek v ozadju ne opazi ustaške zastave. Fotografija je še posebej razburila tamkajšnje občane, ki jih je aktualni župan že tako in tako razjezil s preimenovanjem Titove ceste . Za komentar smo prosili tudi Leljaka, a na naša vprašanja ni želel odgovoriti.Ustaški grb je sestavljen iz vzorca šahovnice s polji 5 × 5, začne pa se z belim poljem. Razlikovati ga je treba od današnjega grba Republike Hrvaške (šahovnica, ki se začne z rdečim poljem).Slovenska zakonodaja na tem področju je sicer precej pomanjkljiva, saj nacističnih in drugih tovrstnih simbolov ne prepoveduje, prav tako nimamo zakona, ki bi izrecno prepovedoval nošenje nacističnih ali fašističnih simbolov in gesel.Konec maja je župan Radencev ponosno sporočil, da Titove ulice v njihovem kraju ni več. »Prišel sem do spoznanj, po katerih ulica ne more več nositi tega imena. Sem bilpionir in služil njegovi vojski? Sem bil, a tudi v Božička sem verjel, ko sem bil še otrok. Ko pa sem spoznal, da darila nosijo starši, sem prenehal verjeti vanj. Tako je tudi tukaj. V Radencih imamo človeka, ki so mu pobrali vse. Kaj takšnega je bilo možno le 1945. leta. Še na koncu Jugoslavije ne,« je Leljak pred dnevi za Slovenske novice utemeljil svojo odločitev.