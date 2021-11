Slovenski strokovnjaki: Najhujše šele prihaja, popravnega izpita ne bo

Epidemija okuževanja po podatkih Instituta Jožef Stefan (IJS) počasi upada. Vrh v enotah intenzivne terapije pa bomo po njihovih besedah predvidoma dosegli konec meseca, ko bomo verjetno presegli 300 covidnih bolnikov.

Strokovnjaki svarijo tudi pred črnim scenarijem v bolnišnicah. »Izogibajmo se vsem dejavnostim, kjer bi se lahko poškodovali in potrebovali intenzivno terapijo, kajti situacija je skrajno resna. Zdaj je ključno, da zares dosledno izvajamo pravilo PCT in vse ostale ukrepe, da epidemija ne bo začela spet naraščati. Zaradi dolgih časovnih zamikov od okužbe do hospitalizacije popravnega izpita ne bo,« opozarjajo.

Scenariji v bolnišnicah. FOTO: IJS

Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije je cepljenje, še pravijo na inštitutu, saj to pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni. Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R = 0,95. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi.