Slovenski raziskovalci poleg pri prelomnem odkritju o nastanku vesolja

Mednarodna ekipa astronomov je z uporabo vesoljskega teleskopa James Webb odkrila eno najzgodnejših galaksij v zgodnjem vesolju, imenovano Firefly Sparkle (Roj kresničk), ki je nastala približno 600 milijonov let po Velikem poku. Odkritje, pri katerem so imeli pomembno vlogo slovenski raziskovalci, odpira nova poglavja o nastanku vesolja.

Kot so sporočili s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, raziskava, objavljena v reviji Nature, predstavlja prelomnico v razumevanju zgodnjih faz nastanka vesolja in razkriva podrobnosti, ki doslej niso bile dosegljive.

Pri raziskavi je sodelovalo več deset znanstvenikov z univerz in raziskovalnih institucij po vsem svetu, ključno pa so k njej prispevali slovenski znanstveniki Maruša Bradač, Nicholas Martis in doktorski študent Gregor Rihtaršič s fakultete.

Galaksija Firefly Sparkle, ki so jo podrobno preučili s pomočjo naravnega pojava gravitacijskega lečenja, razkriva deset ločenih zvezdnih kopic, ki se razlikujejo po starosti in fazi nastanka. To pomeni, da so zvezde v galaksiji nastajale v različnih časovnih obdobjih, kar potrjuje teorije o postopnem razvoju galaksij. Galaksija je po masi primerljiva z zgodnjo fazo naše galaksije, kar omogoča vpogled v razvoj prvih struktur v vesolju.