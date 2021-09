Slovenski profesor razburja mnoge: poglejte, kaj uči pri uri fizike (VIDEO)

Slovenski profesor, ki naj bi na eni izmed ljubljanskih gimnazij poučeval fiziko, je na twitterju dvignil kar nekaj prahu. Njegov kolega s fakultete za strojništvo je namreč objavil več posnetkov kolegovih predavanj, pri tem pa je spremenil tudi glas. Kot je poudaril avtor, je želel s tem opozoriti na neprijetno resnico o našem šolskem sistemu.Med šolanjem na daljavo je profesor fizike dijakom med drugim dejal, da v cepivo proti covidu ne verjame, saj da jim še ni uspelo izolirati virusa. »Ne moreš narediti cepiva, če virusa nisi izoliral,« je trdil. Profesor prav tako ne verjame v statistiko umrlih v Sloveniji, meni pa tudi, da od virusa človek ne more zboleti, zboli pa od imunskega sistema.Profesor je dijakom razložil tudi, da je španska gripa nastala zaradi radijskih valov, covid pa naj bi bil posledica omrežja 5G.Eden od dijakov je profesorja poskušal prepričati o nasprotnem, a mu to ni uspelo.Na kateri gimnaziji se je vse to dogajalo, še preverjamo. Odzive bomo objavili, ko jih prejmemo.