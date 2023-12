Slovenski med zaščitili pred goljufijami

Evropski poslanci so včeraj prikimali predlogom Evropske komisije za večjo preglednost pri označevanju izvora mešanic medu, za kar si močno prizadeva Slovenija.

Potrošniki bodo lažje sprejemali bolj zdrave odločitve o kmetijskih pridelkih in živilskih izdelkih, kot so med, sadni sokovi, marmelade in želeji, so prepričani v Strasbourgu.

V mešanem medu bi označili vse države izvora. FOTO: Zhikun Sun/Getty Images

Sprememba označevanja

Pobudnica revizije direktive o medu v delu, ki se nanaša na označevanje porekla mešanic medu, je bila prav Slovenija. Označevanje mešanic medu, kot ga določa trenutna direktiva, namreč po mnenju Slovenije ne zagotavlja jasne in nedvoumne informacije o poreklu medu. »Opustili bomo goljufivo prakso pri označbah medu, na katerih bodo v prihodnje morale biti jasno navedene države izvora, pri mešanih vrstah pa tudi deleži držav izvora v odstotkih,« so v sporočilu za javnost povzeli poročevalca Alexandra Bernhuberja.

Slovenijo je v pobudi podprla večina držav EU; evropski poslanci pa so se strinjali, da mora biti na etiketi navedena država, v kateri je bil med pridelan. Na sprednji etiketi sadnih sokov, džemov, želejev, marmelad in kostanjevih pirejev pa bo morala biti navedena tudi država izvora uporabljenega sadja.

Prav tako želijo vzpostaviti sistem sledljivosti.

Če med ali sadje izvirata iz več kot ene države, poslanci želijo, da so države izvora na etiketi navedene v padajočem vrstnem redu glede na delež v končnem izdelku, so sporočili iz Strasbourga. Prav tako želijo vzpostaviti sistem sledljivosti, da bi omejili goljufije, in oblikovati referenčni laboratorij za med za izboljšanje nadzora in odkrivanje ponaredkov s sistematičnim testiranjem.