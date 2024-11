Slovenski kuharski mojstrici uspel veliki met! Proglasili so jo za najboljšo na svetu

Na letošnji podelitvi nagrad Best Chef Awards so nagrado za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu po mnenju strokovnjakov podelili Ani Roš Stojan iz Hiše Franko v Kobaridu, je poročal spletni portal The National. Lani se je v tem izboru uvrstila na tretje mesto v glavni kategoriji najboljših kuharjev na svetu.

Podelitev nagrad, ki jo je v sredo gostil Dubaj, je letos potekala osmič. Gostila je 550 kuharskih mojstrov iz 61 držav.

Naziv najboljšega kuharskega mojstra na svetu je prejel Rasmus Munk z restavracijo Alchemist v Koebenhavnu, drugi najboljši je postal Albert Adria z Enigmo v Barceloni, tretji pa Eric Vildgaard z restavracijo Jordnaer v Gentofte.

Nagrade so podelili tudi v več posebnih kategorijah, med katerimi je tudi ta, v kateri je slavila Roš Stojan.

Nagrado prejela še dva slovenska kuharska mojstra

Nagrado sta po poročanju Dela prejela še dva slovenska kuharska mojstra. Skupina Best Chef Awards je namreč v Dubaju predstavila ocenjevalni sistem s podeljevanjem nožev kot ocen. Sistem ocenjuje kuharje na podlagi učinka in spretnosti v treh kategorijah. Na dogodku je oceno tri nože prejelo 97 kuharjev za »kulinarično mojstrstvo«, oceno dva noža 177 kuharjev za predstavljanje »vrhunskega strokovnega znanja«, oceno en nož pa 276 kuharjev za »izjemne prispevke na tem področju«.

David Žefran iz kranjskogorske restavracije Milka je prejel dva noža, Luka Košir iz restavracije Grič v Šentjoštu nad Horjulom pa enega. Roš Stojan je prejela tri nože.