Slovenski gasilci imajo svojo koračnico Gasilska moč

Na večini gasilskih prireditvah, jubilejih, obletnica ipd., po Sloveniji so gasilci do sedaj predvajali različne koračnice. Najpogostejša je bila z naslovom Mimohod, ki jo je leta 1982 napisal Vinko Štrucl ml. za potrebe Svetovnega prvenstva v dviganju uteži v Ljubljani. Običajno jo je igral Policijski orkester Slovenije, saj Vinko Štrucl ml. vodil ta orkester. Sedaj pa ima armada slovenskih gasilk in gasilcev svojo koračnico.

Na Plenumu Gasilske zveze Slovenije, ki je bil 20. aprila letos v Ormožu, so namreč na pobudo dolgoletnega dirigenta Pihalnega orkestra Ormož Slavka Petka določili skladbo Gasilska moč kot koračnico slovenskih gasilcev. Note za koračnico Gasilska moč je v arhivu Kulturno umetniškega društva Pošte Maribor, v sklopu katerega deluje Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana, našel član godbe, dolgoletni ravnatelj Glasbene šole Ormož, Slavko Petek.

Tudi uradna koračnica

Avtor skladbe Gasilska moč je neznan. Koračnica je bila napisana na roko. Note so bile v zelo slabem stanju, zato so bile prepisane v elektronsko obliko. Tako bodo ob gasilskih slovesnostih na območju vse Slovenije v bodoče zaigrali koračnico Gasilska moč.

Mimogrede je Godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana, na omenjenem plenumu GZS v Ormožu, z glasbo pozdravila prihod udeležencev plenuma Gasilske zveze Slovenije in kasneje v dvorani predstavila koračnico Gasilska moč, ki jo je pred kratkim že posnela za svojo novo zgoščenko, ki je tako postala tudi uradna koračnica slovenskih gasilcev.