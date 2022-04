Slovenske potrošnike opozarjajo: Teh izdelkov ne podarjajte za veliko noč

Uprava za varno hrano potrošnike poziva k previdnosti pri nakupovanju izdelkov družbe Ferrero oz. k spremljanju objav glede odpoklicanih izdelkov. Svetujejo jim, naj nekaterih Kinder proizvodov ne zaužijejo, temveč vrnejo na mesto nakupa oziroma jih zavržejo.

Oglasili so se tudi v NIJZ, kjer poudarjajo, da če ste kupili katerega od teh izdelkov, ga ne zaužijte in ne podarjajte kot darila za veliko noč.

Simptomi okužbe s salmonelo pri otrocih (slabost in bruhanje, trebušni krči, driska) so v večini primerov blagi in jih je mogoče obvladati doma. Če se pri vašem otroku pojavijo bolj zaskrbljujoči simptomi, kot so močna driska, driska s krvjo, močno bruhanje, visoka temperatura ali močan glavobol, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Odpoklican izdelek, ki so ga prodajali v Lidlu. FOTO: Lidl Slovenija

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila o odpoklicu vseh proizvodov, proizvedenih v belgijskem obratu, obveščena v petek preko evropskega sistema hitrega obveščanja, pa tudi od zastopnika Ferrera za Slovenijo in Hrvaško. Že naslednji dan so začeli aktivno preverjati, ali se odpoklici izvajajo učinkovito ter ali so bile identificirane vse distribucijske poti v Slovenijo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Omenjeni proizvodi so bili v Slovenijo distribuirani tudi preko drugih podjetij Ferrera, in sicer Ferrero Nemčija, Ferrero Francija, Ferrero Poljska in Ferrero Luksemburg. Kot so pojasnili, so omenjena podjetja živila praviloma distribuirala v eno trgovsko verigo.

FOTO: Leon Vidic/delo

Podatke o odpoklicanih proizvodih sproti posodabljajo na spletni strani uprave med obvestili za potrošnike kot tudi na prodajnih mestih oz. spletnih straneh posameznih trgovskih verig.

Potrošnikom svetujejo, da v primeru nakupa Kinder proizvodov Kinder surprise T6, Kinder happy moments, Kinder mini mix peluche T133g (polnjene igračke), Kinder surprise maxi 100g, Kinder schokobons in Kinder mini eggs, teh ne zaužijejo temveč vrnejo na mesto nakupa oz. zavržejo.

Zaradi morebitne prisotnosti salmonele je izdano opozorilo o odpoklicu nekaterih Kinder izdelkov.

Pri proizvodih Kinder Surprise, ki se oz. so se prodajali samostojno oz. v drugih pakiranjih po več kosov, je, kot so izpostavili, treba preveriti mesto proizvodnje, ki je navedeno na sami embalaži. Potrošnikom svetujejo, da podatke o odpoklicanih proizvodih, vključno z EAN kodami, preverijo na spletni strani uprave oz. pri trgovcih.