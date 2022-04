Pozor, tega izdelka nikar ne uživajte: salmonela v otroških čokoladah (FOTO)

Nekatere serije čokoladnih jajc in drugih izdelkov Kinder so bile odpoklicane zaradi prisotnosti salmonele, je zapisano na spletni strani Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Če imate ta izdelek doma, ga ne uporabljajte. Če ga boste vrnili v trgovino, kjer ste ga kupili, vam je trgovec dolžan vrniti kupnino.

V različnih državah EU je namreč prišlo do več primerov zastrupitev s hrano. Šlo naj bi za salmonelo v nekaterih serijah čokoladnih izdelkov Kinder, ki jih izdeluje Ferrero v eni svojih tovarn v Belgiji.

Podatki o izdelkih Ime živila: 'Kinder Surprise, Čokoladna jajca s presenečenjem'

Embalaža 4 x

Znamka: 'Kinder Surprise'

Oznake: datum uporabe od 30. 6. 2022 do vključno 31. 10. 2022

Dobavitelj: FERRERO FRANCE

EAN-koda: 8000500035184

Prodajalec: E.Leclerc, Maribor. Ime živila: KINDER SCHOKOBONS WHITE T200x18 200 g:

EAN-koda: 8000500289877

Dobavitelj: FERRERO Belgija.

Oznake: datum uporabe: 16. 7. 2022, 2. 8. 2022 Ime živila: KINDER SCHOKOBONS H T200x18 200 g:

EAN-koda: 5413548283128

Dobavitelj: FERRERO Belgija.

Oznake: datum uporabe: 7. 6. 2022, 16. 6. 2022, 12. 7. 2022 Ime živila: KINDER SCHOKO-BONS T-125X16, 125 g:

EAN-koda: 5413548280189

Dobavitelj: FERRERO Belgija.

Oznake: datum uporabe: 11. 6. 2022, 22. 6. 2022, 7. 7. 2022, 18. 8. 2022 Ime živila: KINDER HAPPY MOMENTS 191x8 191G EASTER:

EAN-koda: 8000500378151

Dobavitelj: FERRERO Belgija.

Oznake: datum uporabe: 18. 8. 2022 Izdelki so bili naprodaj v trgovskih verigah: Mercator d.d., Spar Slovenija d.o.o., Engrotuš d.o.o., Jagros d.o.o., KEA d.o.o., Hofer trgovina d.o.o., OMV Slovenija d.o.o., LIDL Slovenija, d.o.o., Petrol d.d., E.Leclerc (Maridis d.o.o., Rudnidis d.o.o.), ZRNO d.o.o., OPLAST d.o.o., AKIDS d.o.o., TEHNOSTOR d.o.o., HOJNIK TRGOVINA d.o.o., FAMA d.o.o..

Za zdaj potrjenih več kot 100 primerov

Iz prodaje umaknili tudi priljubljene Kinder jajčke. FOTO: Zps

Evropski organi že preiskujejo primere salmonele, ki naj bi bili povezani z vrsto čokoladnih izdelkov za otroke italijanske slaščičarske skupine Ferrero. Doslej je bilo potrjenih 105 primerov, še 29 je sumov na salmonelo, večinoma pri otrocih, mlajših od 10 let. Največ primerov je v Veliki Britaniji, prizadetih pa je še osem drugih evropskih držav.

Skoraj polovico potrjenih primerov okužbe s salmonelo so odkrili v Veliki Britaniji, v EU so prizadete Nemčija, Belgija, Francija, Irska, Luksemburg, Nizozemska in Švedska, ob njih pa so primere odkrili tudi na Norveškem. Prvi primer na Otoku so zaznali 7. januarja.

Ferrero odpoklical več vrst čokoladk

Zadevo preiskujeta Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Po navedbah evropskih organov izbruh zaznamuje nenavadno visok delež otrok, ki potrebujejo hospitalizacijo. Kot možni vzrok so prepoznali več čokoladnih izdelkov.

Ferrero je odpoklical že več serij svojih izdelkov za otroke, vključno z jajčki Kinder Surprise, ki so še posebej priljubljeni v času velikonočnih praznikov. Po navedbah podjetja so bili vsi prizadeti izdelki izdelani v Belgiji.