Slovenske oblasti pozivajo Slovence v Iranu, naj se javijo

Ministrstvo za zunanje zadeve vsem državljanom zaradi varnostnih razlogov še naprej odsvetuje vsa potovanja v Iran. Ob tem pa vse slovenske državljane, ki so v Iranu pozivajo, da se javijo.

Načinov, kako priti v stik s slovenskimi oblastmi je več. Na ministrstvu svetujejo naj se slovenski državljani javijo Veleposlaništvu RS v Teheranu na dežurno številko +98 9120671408, na sloembassy.tehran@gov.si ali na dežurno številko MZEZ +386 1 478 22 19. Državljani pa se lahko registrirajo tudi preko te povezave.

Iranski napad z brezpilotnimi letali na Izrael je zelo zaskrbljujoč, je v soboto zvečer izjavila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Vsako nadaljnje zaostrovanje že tako hudih razmer na Bližnjem vzhodu je izjemno nevarno, je opozorila na X.

Opozorilo pred potovanjem v Iran

Ministrstvo je že v petek izdalo opozorilo. Stopnjo tveganja je ocenilo z najvišjo in tistim, ki so tam ali pa se tja odpravljajo naložilo naj ravnajo z največjo stopnjo previdnosti. Zapisali so še, da priporočajo, da se izgonejo naslednjim območjem: »Jugovzhodne province Sistan in Balučistan, Kerman in Hormozgan, razen otokov Kiš (Kish) in Kešm (Qeshm). Območja navedenih provinc so za tuje obiskovalce izredno nevarna, saj prihaja do ugrabitev turistov in popotnikov s strani kriminalnih organizacij. 100 km pas vzdolž iransko-afganistanske meje. 10 km pas vzdolž iransko-iraške meje.«

O politični situaciji so na ministrstvu zapisali, da so nestabilne in da lahko protesti in demonstraije izbruhnejo kadarkoli. »V primeru, da se znajdete v bližini protesta, se čim prej umaknite na varno, saj lahko pride do nasilnega odziva varnostnih organov. Iranske oblasti lahko v vsakem trenutku omejijo mobilni internet. V času vašega bivanja v državi odsvetujemo kakršno koli komentiranje dogajanja v Iranu na socialnih omrežjih. Prisotne so nenehne regionalne napetosti, zato vam svetujemo, da v primeru kakršnih koli incidentov spremljajte medijska poročila in upoštevajte nasvete lokalnih oblasti ter lokalnih stikov, kot so hotelsko osebje ali organizatorji izletov.«

Dodajajo še, da je v Iranu je priprtih oz. zaprtih več tujih državljanov, vključno z državljani držav članic EU. »Možnost veleposlaništva, da v primeru pridržanja nudi konzularno pomoč, je omejena. Sodni sistem v Iranu ne dosega standardov poštenega sojenja.«

Pomemben je tudi podatek, da Iran ne priznava dvojnega državljanstva. »V primeru, da ste dvojni slovensko-iranski državljan, iranske oblasti o vašem pridržanju ne bodo obvestile veleposlaništva, prav tako ne bodo dopustile nudenja konzularne pomoči.«