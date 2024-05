Policija razkrila pretresljive podrobnosti nesreče na Dunajski cesti (FOTO)

V torek okoli 15. ure se je v križišču Dunajske in Vilharjeve ceste v Ljubljani zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in kolesar. Ljubljanski policisti so ugotovili, da je kolesar zapeljal čez prehod za kolesarje prek Dunajske ceste, ko je na semaforju gorela rdeča luč. Pri tem je vanj trčil voznik osebnega vozila, ki je peljal po Dunajski cesti v smeri centra mesta. V nesreči se je kolesar huje poškodoval.

Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo in bodo po ugotovitvah ustrezno ukrepali.

Kraj nesreče na Dunajski v Ljubljani. FOTO: R. S.