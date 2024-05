Skrb vzbujajoče novice iz Nemčije: lani rekordno število smrti zaradi kokaina, heroina in cracka

Število smrti, povezanih s prepovedanimi drogami, se je v Nemčiji v zadnjih letih močno povečalo in lani z 2227 primeri doseglo rekordno raven, je danes sporočil nemški komisar za vprašanje drog Burkhard Blienert. Znatno se je povečalo zlasti število smrti zaradi uživanja kokaina in cracka, a najbolj smrtonosen kljub temu ostaja heroin.

Lani so v Nemčiji zabeležili 2227 primerov smrti, povezanih z uživanjem prepovedanih drog, kar je 237 več kot leto prej in največ v zgodovini beleženja. Povečalo se je zlasti število smrti zaradi uživanja kokaina in cracka, in sicer s 507 na 610.

Dvakrat višje številke kot pred desetimi leti

Kot je dejal komisar Blienert, so številke zaskrbljujoče, saj so dvakrat višje kot pred desetimi leti. Najbolj smrtonosna droga sicer ostaja heroin, čeprav je število smrti zaradi te droge lani v primerjavi z letom 2022 upadlo s 749 na 712.

Medtem se je povečalo tudi število primerov smrti, ki so jih povzročile mešanice snovi. Po besedah Blienerta so te v iskanju vse močnejših učinkov vedno bolj razširjene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V luči tega je komisar poudaril potrebo po ukrepanju. Med drugim je izpostavil, da bi morala država odpreti več ustanov, v katerih lahko odvisniki droge uživajo v nadzorovanih pogojih. Teh je v Nemčiji trenutno 31.