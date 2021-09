Anticepilki Saši se smeji vsa Slovenija: »S testiranjem vam v telo vstavljajo antene«

V petek zvečer je širno Slovenijo pretresla vest, da so v studio RTV vdrli pripadniki gibanja Osveščenih prebivalcev Slovenije , ki so v medijih na vsak način želeli predstaviti svojo resnico. Protestniki namreč zanikajo obstoj virusa, prav tako močno nasprotujejo cepljenju.Ta vikend se je po spletu razširila objavaki je članica omenjenega gibanja. Prepričana je, da s testiranjem na koronavirus ne preverjajo prisotnosti virusa v telesu, temveč ljudem vstavljajo antene. »Vstavljali so vam antene prek palčk za brise, vsi ste dobili pri testiranju grafen oksid. Ta se je sposoben samosestaviti v vašem telesu in ne potrebujejo nobenih čipov in vezja, potrebujejo le grafen in postali boste internet teles,« vneto pripoveduje Petkova, pri tem pa je naletela predvsem na posmehljive komentarje.Svojo teorijo zarote članica gibanja utemeljuje celo z miselnim vzorcem, ki ga je narisala na list papirja. Na ta način je želela predstaviti peoces delovanja grafen oksida, ki »napade skoraj vse človeške organe«.