Astrologinja Lenka: Pričakujte napetost, strest in višek energije

Luna je v Vodnarju, vendar nanjo vpliva Uran, kar se pozna pri naglih odzivih in nekoliko bolj nervoznem vedenju.

Luna je tudi že v kvadratu z Merkurjem, kar povzroča še dodatno napetost, saj sta Vodnar in Merkur povezana na sferi živčnega sistema. Človek to občuti kot nervozo, težave ima v dialogu, prav tako pa je sam razpet med občutki in razumom in ne ve, kako naj se odloči.

Luna bo pozneje naredila sekstil z Marsom, kar prinaša še dodatno akcijo, strast in hitenje. Tisti, ki imajo v osnovi radi mir, bodo zdaj občutili višek energije. To je sicer zelo dober položaj za vse tiste, ki morajo urediti kaj na hitro in brez odlašanja.

In zvečer, ko bo Luna naredila kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom iz znaka Bika, bo perje frčalo na vse strani. Bodite odprti za nove ideje in vso to napetost, stres, in neobvladljivo hitrost usmerite v ideje, sicer se boste počutili, kot da boste eksplodirali navznoter od viška energije.

Danes je sreda, dan Merkurja in on je v Biku. Poudarek tega planeta je na bančništvu in na financah, a po drugi strani mu odgovarja tudi pobeg v naravo in kmetijska dela.

Pri tem pa morate vedeteti, da je s svojo dispozitorko Venero v recepciji, kar pomeni, da so občutka, kot da bi bil v družbi z Jupitrom in soncem, to pa prinaša več komunikacije.