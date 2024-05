Janša: Golobova policija pravkar v raciji na Nova24TV, preiskujejo tudi Telekom

Deset dni pred evropskimi volitvami je na političnem parketu napeto. Predsednik opozicijske SDS Janez Janša je zapisal, da je »Golobova policija pravkar v raciji na Nova24TV«. Poleg sedeža televizije naj bi pozvonili tudi na domača vrata Borisa Tomašiča, sicer programskega direktorja in solastnika omenjene televizije. Naj dodamo še, da njegova hči Zala kandidira na listi stranke SDS za evropsko poslanko.

Na PU Ljubljana pojasnjujejo, da v okviru varstva osebnih podatkov lahko potrdijo, da policija na podlagi odredb pristojnega sodišča in pod usmerjanjem Specializiranega državnega tožilstva v zvezi s kaznivim dejanjem s področja gospodarske kriminalitete, izvaja več operativnih aktvnosti na območju več policijskih uprav. »Več informacij zaradi interesa preiskave ne moremo posredovati,« je še dodal Tomaž Tomaževic.

Janša je v zapisu na družabnem omrežju X zapisal, da so Tomašiču zaplenili računalnike, telefone in drugo. In dodal: »Si predstavljate hrup, če bi policija po kakršnim koli izgovorom izvedla preiskave na 24ur 14. aprila 2022?«

Na omrežju X se je odzval tudi Boris Tomašič, ki je zapisal, da je razlog obiska policije prijava v politične namene zlorabljena preiskovalna komisija. »Zasegli mi bodo telefon in računalnik. 10 dni pred volitvami. Naključje? Zagotovo ne.«

Po poročanju Nove24TV poteka preiskava tudi na sedežu podjetja Telekom v središču Ljubljane. Kot nam je uspelo izvedeti, so vstop zaposlenim onemogočili in jim odredili delo od doma.

Telekom FOTO: N. B.

Telekom FOTO: N. B.

Po neuradnih informacijah naj bi bile preiskave povezane s sumi obvodnega financiranja stranke SDS preko različniuh medijiev, o čemer piše v vmesnem poročilu preiskovalna komisija državnega zbora, ki jo je vodila poslanka Mojca Šetinc Pašek, zdaj pa jo vodi Tamara Vonta.

Šetinc Pašek je za Delo pojasnila, da gre za sume zlorab in kršenja zakonov v primeru financiranja iz Madžarske in škodljivih pogodb Telekoma. Dodala je še, da meni, da je pri madžarskem financiranju Nove24, šlo za izdajo slovenskih gospodarskih in nacionalnih interesom. Komisija je vmesnem poročilu ugotavljala, da »poslovanje in financiranje velike večine aktivnosti SDS poteka po omrežju obvodnih računov, vzpostavljenih na različnih ravneh okoli centralnega računa stranke«.

Za več informacij smo se obrnili na policijo, odgovore še čakamo.