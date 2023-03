Slovenska smučišča pobeljena: zapadlo tudi 30 centimetrov snega, preverite, kje vse! (FOTO)

Čez noč je višje vrhove po Sloveniji prekril sveže zapadli sneg. Po podatkih Arsa je močno snežilo na višjih predelih Gorenjske, Koroške, na Štajerskem, nekaj centimetrov pa je zapadlo tudi južneje – na Nanosu (9 centimetrov), na Sviščakih (12 centimetrov) in na Lisci 12 centimetrov.

Zima se je tako vrnila na Roglo, kjer je zapadlo 34 centimetrov snega, podobno je zasnežilo vrh Trije kralji na Pohorju. S 30 centimetri svežega snega so se že pohvalili na Voglu, prav toliko ga je zapadlo na Uršlji gori in Zelenici, kjer je višina snežne odeje najdebelejša, in sicer 160 centimetrov.

Meteorologa Gregorja Vrtačnika je presenetilo sneženje na Blokah. »Snežno presenečenje na Blokah, kake 3 ali 4 cm mokrega je padlo v drugem delu noči. Babno Polje uradno 7 cm, pobelilo tudi Bohinjsko dolino. Jutri nas čaka še mraz, a nič posebnega slovenski Tibet,« je zapisal na twitterju.

V spodnji tabeli in na zemljevidu preverite, koliko snega je zapadlo ponoči in kje vse:

Količina novozapadlega snega. FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso