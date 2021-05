Slovenska »fovšija«, ki pusti brez besed: zaradi nove bunde prijavili sosedo

Sosedje prijavili, da dela na črno

Človeška zloba očitno ne pozna meja, ko pa se ta združi s slovensko zavistjo, pa je škoda še toliko večja. To je na lastni koži občutila tudi, zdravnica in humanitarna delavka, ki starejšim ljudem v stiski pomaga prek društva Humanitarček.Kot je Ninna razkrila na facebooku, vsi starostniki, ki živijo pod pragom revščine, ne želijo sprejeti pomoči oziroma »miloščine«, zato od mnogih kupuje doma pridelano zelenjavo ali kozarec marmelade, četudi tega ne potrebuje oziroma ne sme uživati. »Tako jih navadno zprepričava, da nujjjjjjnoooo potrebujeva točno tisto jagodno marmelado, čeprav mene osebno alergija na jagode že ob samem stiku spremeni v mešanico, balona in paradižnika ... Ali pa je domač regrat najboljši, čeprav ga imamo včasih vsi že preko glave ... Da ne govorim o kompotih, solati ali sadju ... « pripoveduje Kozorogova.A tokrat je pri eni od svojih Vid naletela na hladen tuš. Ta ji ni želela prodati motovilca in ji celo dejala, naj ne prihaja več. Sprva ni hotela povedati, zakaj, nato pa je Ninna iz nje le izvlekla, kaj se je zgodilo. 'Prodajalko' je obiskal inšpektor, saj so od sosedov dobili prijavo.»Sosedje so prijavili, da nezakonito prodaja zelenjavo. Da nima prijavljene dejavnosti. Da ne prijavi davčni. Da je to delo na črno. Da je to utaja davkov. Videli so moj (marjanin, jožetov) avtomobil, ki so prihajali. Poslali so slike kot dokaz. Kot so povedali, da si je gospa kupila novo bundo (zanjo je dobesedno vedel inšpektor),« je še (nelektorirano) zapisala humanitarka. K sreči je od inšpektorja dobila le opomin, a kot opozarja Kozorogova, bo strah za boj za preživetje ostal.Njen zapis lahko preberete v celoti: