Slovenska dijaka osvojila zlato in bronasto medaljo na mednarodni geografski olimpijadi na Irskem

Alexander Škof iz brežiške gimnazije je na 20. mednarodni geografski olimpijadi v mestu Maynooth na Irskem osvojil zlato medaljo. Njegov uspeh je dopolnil Gregor Samsa iz ŠC Postojna, ki je prejel bronasto medaljo, so sporočili iz Zveze geografov Slovenije. Na geografski olimpijadi je sodelovalo 183 najboljših srednješolskih geografov iz 46 držav.

Na 20. mednarodni geografski olimpijadi (iGeo), ki je potekala med 19. in 25. avgustom, so Slovenijo zastopali Zala Špoljar Slivnik (Šolski center Ravne na Koroškem, mentorica Mojca Krebs), Alexander Škof (Gimnazija Brežice, mentor Boštjan Špiler), Nina Levstik (Gimnazija Novo mesto, mentor Žiga Longar) in Gregor Samsa (Šolski center Postojna, mentorica Danijela Horvat).

Največji uspeh je dosegel Škof, ki je prejel zlato medaljo, in bil hkrati uvrščen kot peti najboljši geograf na svetu v tem letu. Drugi, ki je bil tudi med najbolj uspešnimi, je Samsa, ki je prejel bronasto medaljo. Zelo dobro pa sta se odrezali tudi ostali dve tekmovalki.

Ekipa štirih najboljših geografov v državi, ki so dosegli najvišje število točk na državnem tekmovanju iz znanja geografije, se je na mednarodno olimpijado pripravljala deloma individualno v okviru svojih šol, deloma pa v prostorih ljubljanske območne enote zavoda za šolstvo, pod mentorstvom Mance Poglajen. Poleg nje je na Irskem tekmovalce spremljala še mentorica najvišje uvrščene tekmovalke v državi Mojca Krebs.

Tekmovanje iGeo poteka v angleškem jeziku in zajema sklop pisnih teoretičnih nalog, multimedijski test ter test iz terenskega dela, ki temelji na opazovanju pokrajine. Četrti del tekmovanja je izdelek (plakat), ki je produkt skupinskega dela na določeno temo.