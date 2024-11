Slovenijo zajela ohladitev, ponekod tudi 5 stopinj pod ničlo

Konec krompirjevih počitnic je prinesel tudi nekoliko nižje temperature. Po nekaterih krajih v Sloveniji se je živo srebro spustilo krepko pod ničlo. V Babnem Polju in Novi vasi so zjutraj namerili –5 stopinj Celzija, za odtenek topleje, a še vedno pod ničlo, je bilo na Jezerskem, v Kamniški Bistrici, Logatcu, Kočevju, Logarski dolini, Murski Soboti in Velikih Laščah.

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20 °C, napovedujejo na Agenciji RS za okolje.

Jutri zjutraj in dopoldne bo jasno, po nižinah v notranjosti bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 4, najvišje dnevne od 11 do 13, na Primorskem do 19 °C.

V sredo in četrtek bo večinoma sončno z visoko koprenasto oblačnostjo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.