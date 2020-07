Slovenija vse bolj rumena, aplikacija za sledenj na poti do sprejetja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če se bo širjenje okužb nadaljevalo, bo morda kmalu zbiranje omejeno na deset oseb. FOTO: Erasmus/Getty Images

Še več inšpekcij

23

novih okužb s koronavirusom so potrdili v ponedeljek.

Število okuženih s koronavirusom v Sloveniji je še vedno v porastu, čeprav je krivulja na srečo manj strma kot marca. V ponedeljek so potrdili 23 okužb, opravili so 1325 testiranj. Pri 81 testiranjih na prisotnost novega koronavirusa, ki so jih v ponedeljek opravili med stanovalci in zaposlenimi v Centru starejših Pristan v Vipavi, so odkrili dodatno okužbo med stanovalci.Testiranih je bilo vseh 108 stanovalcev in 45 zaposlenih, testiranja pa bodo ponovili. Skupno je okuženih sedem zaposlenih in 11 stanovalcev, od teh so jih pet premestili na ljubljansko infekcijsko kliniko, štirje se počutijo dobro, eden pa ima nekaj zdravstvenih težav. Okužen je tudi oskrbovanec v postojnski enoti Doma na Krasu Dutovlje. Vlada bo sicer domove za starejše občane in preostale socialnovarstvene ustanove vključno z zapori razglasila za ogrožena območja, s tem pa bodo vzpostavili pravno podlago za sprejemanje ukrepov v zvezi s koronavirusom; tako bodo lahko denimo odločili o zaprtju domov.V ponedeljek je bilo hospitaliziranih 12 bolnikov, en več kot dan prej; intenzivne nege ni potreboval nihče, enega so odpustili v domačo oskrbo. Doslej so skupno potrdili 1739 okužb, umrlo je 111 obolelih s covidom-19.Ob novih potrjenih okužbah Slovenija postopoma dosega raven, po kateri bi se morali uvrstiti na rumeni seznam držav, opozarjaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): 14-dnevna kumulativna incidenca na 100.000 prebivalcev v Sloveniji je že skoraj 10. »Narediti moramo vse, da to ustavimo.« Če bomo z ustreznimi ukrepi številke obdržali na tej ravni, bomo uspešni, pravi, in še, da bodo rezultati ukrepov, ki jih sprejmemo danes, vidni šele čez 14 dni.Fafangel opozarja še, da ne raste zgolj število okuženih, ampak tudi njihovih tveganih stikov, zato poziva k odgovornemu obnašanju in spoštovanju obstoječih ukrepov, to je po njegovem mnenju pomembneje kot zaostrovanje teh. Slednje je omenil vladni govorec: »Če se bo širjenje okužb nadaljevalo, bomo morda morali kmalu zbiranje omejiti na deset oseb.« O ukrepih za obvladovanje širjenja okužb je v ponedeljek zvečer razpravljala vlada v razširjeni sestavi in pregledala dopolnjeni državni načrt ukrepanja za primer epidemije. Govorili so tudi o nadzoru nad spoštovanjem karantenskih odločb in učinkovitejšem delovanju zdravstvenega inšpektorata, ki bo, kot pravi Kacin, odslej lahko opravil tudi do 500 nadzorov na dan, kadrovsko pomoč svojih inšpektorjev so ponudila tudi druga ministrstva. Od 23. junija je bilo podanih 673 predlogov za karanteno, od teh v karanteni ostajajo 604, 33 ljudi, ki je imelo odrejeno karanteno, je zbolelo.Odbor DZ za delo je z manjšimi popravki potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19, katerega glavni namen je zaščititi delovna mesta, daje pa tudi podlago za uvedbo aplikacije za sledenje stikom z okuženimi. Te opoziciji ni uspelo črtati iz zakonskega besedila, zato napoveduje ustavno presojo.Vlada načrtuje tudi povečanje kapacitet za testiranje. Laboratoriji lahko zdaj opravijo največ 1500 testov v enem dnevu, do jeseni pa bi to število lahko zvišali še za tisoč.