Zapis, ki je razdelil Slovence: »Hišnik obrača čevape, pije se pivo...,«

Tako ne bo šlo naprej

»Danes obiščem eno od ljubljanskih (javnih) fakultet. Zaposleni uživajo na fakultetnem vrtu, študentov že dolgo ni, hišnik obrača čevape, pije se pivo...,« tako se začne zapis, ustanovitelja in direktorjaLars & Sven Burgers, a katerim je dregnil v osje gnezdo in ki je zadnje dni postal eden najbolj komentiranih zapisov na spletu.Novak se je v zapisu obregnil ob zaposlene v državnih in paradržavnih službah: »Pripada vam dodatek za korono, dodatek za delo od doma, regres je bil že nakazan....Nekateri dobite celo dodatek za rabo lastnega prenosnika in uporabo domačega interneta! Če delavcu ne odobriš dopusta v željenem terminu pade bolniška.« Dodal je še, da vsem zaposlenim »vedno nekaj "pripada"....Ko opomniš na obveznosti je to že skoraj upravičena prijava za "mobing",« je zapisal in prizna, da se mu ob tej besedi obračajo oči. Dodal je še, da bi »dobiček morali deliti z zaposlenimi, za izgubo pa je vedno krivo le slabo vodstvo in naše napačne poslovne odločitve. Smo si za vse krivi sami, samo za dobiček smo zaslužni vsi v podjetju.«Novak je poudaril, da kot lastnik vstaja zgodaj zjutraj in z delom zaključuje pozno, da bi delavci imeli plačo in podjetje ne bi zašlo v finančne težave. Sam je prodal avtodom, z denarjem pa izplačal regres, medtem ko za tega v javnem sektorju ni problem: »Če zmanjka se izda nova obveznica in pade milijarda na račun. Kdo in kako jo bo odplačal se nihče nikoli ne vpraša.« Ob tem imajo za vratom inšpekcijo in birokratske omejitve, ob koncu meseca pa nakazujejo davke za javni sektor, ki ga je po njegovem mnenju nedvomno preveč in živi nesorazmerno z zmožnostmi države in davkoplačevalcev. Hkrati pa je priznal, da brez javnega sektorja država ne funkcionira, vendar pa meni, da je nedvomno preveč, da imajo trije iz gospodarstva oz. realnega sektorja »na grbi enega državnega uslužbenca.« Priznal je, da kljub svojemu zagonu tega počasi ne more več in da tako ne bo šlo več naprej.Zapis je naletel na izjemen odziv, Primož pa je nekaj dni kasneje pojasnil, da je zapis nastal spontano, kot neke vrste katarza in da trenutno med javnimi uslužbenci ni najbolj priljubljen. Poudaril je, da zapis ni bil mišljen kot napad na njih, da pa bo potrebno slej ko prej urediti to razmerje, česar pa da se ne upa lotiti nobena vlada, ker bi s tem skoraj gotovo izgubila naslednje volitve. Vendar pa se bo tega vprašanja slej ko prej potrebno lotiti, saj je razmerje porušeno in bo čez nekaj let porušeno v pokojninski blagajni. »Živimo "iz rok v usta" in še to "hrano" si v obliki obveznic sposojamo pri tujcih,« je opozoril.