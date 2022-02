Slovenci radi preizkušajo novosti

V ljubljanskem Kinu Šiška smo spremljali zanimivo podelitev, ki so jo organizatorji poimenovali Izbran produkt leta 2022. Gre za prav poseben izbor, ki je prepuščen tistim, ki so jim izdelki na prodajnih policah namenjeni, torej kupcem.

Razposajeni predstavniki slovenskega naftnega trgovca so odšli domov s kar dvema plaketama.

Letos so nagrade in plakete podelili že desetič, v izbor pa so bili uvrščeni izdelki, ki so bili predstavljeni kot nekaj novega, dovolj spremenjenega ali inovativnega. Prejemniki so se zbrali v lepem številu in s tem dokazali, da jim ni vseeno za mnenje kupcev, po dolgem času pa so se lahko vsaj malo pogovorili s kolegi in poškilili pod prste kateremu od konkurentov.

Na odru smo tako videli kar 37 podelitev nagrad zelo širokemu spektru izdelkov, ki jih najdemo na policah (malo)prodajaln po Sloveniji, in sicer vse od švedskega kruha prek ortopedskih natikačev do zrnc za osvežilno in vitaminov polno pijačo. Izvirnost marketinških in prodajno-razvojnih strokovnjakov je zbrane v dvorani tudi nasmejala, Boris Kobal in Boris Devetak pa sta v vlogi malce neumnih prijaviteljev po njunem mnenju najboljših izdelkov poskušala prepričati brezhibno voditeljico Bernardo Žarn in zbrano srenjo pravih dobitnikov, da so tudi njune domislice vredne uspeha in nagrade.

Skupno je bilo v raziskavi zajetih kar 348 produktov, ki so v povprečju zadovoljili dobro polovico vprašanih. Na koncu je bilo zmagovalnih 35, ki jih je prijavilo 29 podjetij. Med nagrajence sta se uvrstili tudi dve trgovski verigi s svojimi trgovskimi blagovnimi znamkami. Skoraj tretjina kupcev pravi, da radi preizkušajo in uporabljajo novosti, zato je to za prodajalce in proizvajalce še kako pomemben podatek.

Vsi nagrajenci na kupu FOTOGRAFIJE: Mediaspeed.net

Prav tako smo izvedeli, da več kot tretjina kupcev manj uživa meso, čeprav zaradi tega še ne mislijo prestopiti med vegetarijance. Pa še podatek za avtomobiliste: skoraj polovica vprašanih je začela prehajati na varčnejše in zelene načine prevoza.