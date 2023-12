Slovenci med bolj zadovoljnimi Evropejci, to pa so tri stvari, ki nas najbolj skrbijo

Velika večina Slovencev je zadovoljnih s svojim življenjem, kar jih uvršča med bolj zadovoljne državljane v EU, kažejo izsledki raziskave javnega mnenja Eurobarometra. Slovenci so bolj kritični pri oceni stanja gospodarstva v državi, ki ga 51 odstotkov ocenjuje kot slabo, največ skrbi pa jim povzročata inflacija in priseljevanje.

V Sloveniji je 93 odstotkov vprašanih ocenilo, da so zadovoljni s svojim življenjem, kar jih uvršča med bolj zadovoljne državljane članic EU. V Uniji je s svojim življenjem v povprečju zadovoljnih 84 odstotkov ljudi. Ob tem več kot polovica Slovencev trenutno situacijo v svoji državi ocenjuje kot dobro, kar je bolje od povprečja med Evropejci.

Slovenci so medtem bolj kritični pri oceni stanja slovenskega gospodarstva. 48 odstotkov ga ocenjuje kot dobro, 51 odstotkov pa kot slabo, kar je sicer še vedno bolje od povprečne ocene stanja posameznih nacionalnih gospodarstev med prebivalci preostalih članic EU.

Slovence najbolj skrbijo gospodarstvo, priseljevanje in zdravstvo

Več kot tretjina vprašanih Slovencev je v raziskavi navedla, da je največji izziv za državo v tem času rast cen oziroma inflacija in naraščanje življenjskih stroškov. Enako za svoje države meni tudi 44 odstotkov Evropejcev. Na drugo mesto so vprašani tako v Sloveniji kot v EU postavili priseljevanje, pri Slovencih pa kot skrb vzbujajoče področje izstopa tudi zdravstvo.

Kljub zadovoljstvu z življenjem pa je le 24 odstotkov Slovencev trenutno zadovoljnih s smerjo, v katero se stvari v državi razvijajo. 63 odstotkov jih meni nasprotno. Pesimizem prevladuje tudi pri pričakovanjih glede splošne situacije v državi v naslednjem letu – na ravni EU Slovenci spadajo med najbolj pesimistične narode, manj optimizma v tem pogledu so izrazili le še Čehi.

80 odstotkov Slovencev se počuti državljane EU, kar je nad 72-odstotnim evropskim povprečjem, medtem ko je ugled EU v očeh Slovencev večinoma bodisi nevtralen bodisi pozitiven. Podobne občutke imajo tudi drugi državljani EU. V največji meri sicer Unija za vprašane predstavlja svobodo potovanja, študija in dela kjerkoli v EU, mir in skupno valuto.

Med Slovenci izstopa še stopnja zaupanja v domače institucije oblasti, ki je ena najnižjih v EU. So pa vprašani zelo složni v mnenju, da je EU kraj stabilnosti v trenutno nemirnem svetu, s čimer se strinja skoraj tri četrtine Slovencev. Med politikami EU, ki uživajo najvišjo podporo v Sloveniji, sta skupna gospodarska in monetarna unija ter prost pretok državljanov, ki presegata 90- oziroma 80-odstotni konsenz.

Največji izziv vojna v Ukrajini

V očeh tako Slovencev kot Evropejcev največji izziv za EU trenutno predstavlja vojna v Ukrajini. Sledita priseljevanje in mednarodne razmere. So pa Slovenci nekoliko manj zadovoljni z odzivom oblasti na rusko invazijo, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. Z 91 odstotki so Slovenci tudi veliko bolj naklonjeni humanitarnim ukrepom kot pomoči za nadaljevanje konflikta.

Raziskavo Eurobarometer jesen 2023 so med 23. oktobrom in 17. novembrom izvedli v vseh 27 članicah EU, sedmih kandidatkah za članstvo (Albaniji, BiH, Moldaviji, Črni gori, Severni Makedoniji, Srbiji, Turčiji), turškem delu Cipra, Veliki Britaniji in na Kosovu. V Sloveniji je bilo za potrebe raziskave opravljenih 1017 anket, ki jih je izvedla agencija Mediana.