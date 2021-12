Slikarji ustvarjali na vinogradniškem posestvu

Na vinogradniškem posestvu Steyer v Plitvici in na Plitvičkem Vrhu je septembra potekalo 4. likovno ustvarjalno srečanje – mednarodna kolonija Vino in prijateljstvo 2021, ki je letos na obrobje Apaške doline pritegnila 14 likovnih umetnikov iz Slovenije in tujine. Ker umetnost, kultura in vino spadajo skupaj, se jih je družina Steyer že leta 2016 odločila še bolj povezati ter razviti nove prijateljske vezi prek likovne zgodbe, in tako je prišlo tudi do letošnjega tridnevnega likovnega druženja in ustvarjanja.

Slike so nastale septembra.

Steyerjevi so poskrbeli za prijetno nastanitev, manjkalo ni niti dobre hrane in seveda njihove vrhunske kapljice. Vsak udeleženec likovne kolonije je pripravil dva izdelka za posebno razstavo, ki so jo odprli pred božičem, zaradi covida-19 brez prisotnosti javnosti. Prišli so samo ustvarjalci in domačini, a kljub temu je bilo prijetno in veselo. Vsi so si nazdravili ob izteku leta, si voščili in zaželeli, da bi v letu 2022 lahko ustvarjali in svoje umetnine razstavljali brez omejitev.

Eno delo podarili gostiteljem

Poleg del za razstavo so umetniki, večinoma akademski slikarji, na koloniji, kjer je ustvarjanje spremljal kustos in likovni kritik Mario Berdič Codilla, po eno likovno delo podarili hiši gostiteljici, in tako je to del stalne zbirke umetniških del družine Steyer.

Razstavo so odprli pred božičem.

Na letošnji koloniji, ki je potekala v času, ko je občina Apače praznovala 15. občinski praznik, so sodelovali Viktor Šest, Matjaž Duh, Bogdan Čobal (vsi iz Maribora), Vesna Davidović (Brežice), Zoran Poznič (Trbovlje), Bram d'Hont (Nizozemec, ki živi v Prosečki vasi na Goričkem), Rok Bogataj (Ljubljana), Albert Mesner (Avstrija), Jerca Šantej (Sevnica), Albina Kragelj, Tatjana Mijatović (obe iz Radencev), Joža Primožič (Janhova), Robert Jurak (Ključarovci) in Igor Orešič (Ruše).

»Že dobro leto po odprtju prenovljenega in razširjenega vinogradniško-turističnega posestva Steyer v Plitvici pri Gornji Radgoni, bilo je to jeseni 2016, sta se družinska lastnika Danilo in Magda Steyer odločila še za dodatno kulturno dejavnost v obliki prve mednarodne likovne kolonije z ambicijo, in zdaj je bila že 4. prireditev.

Vinogradniško posestvo obsega turistično kmetijo, vinsko in arhivsko klet z vinsko banko, sušilnico za grozdje, prostora za kuhanje žganja in pridelavo olja itd. V velikem poslovnem objektu je na voljo mnogo prostorov za razne kulturne dejavnosti, še posebno pa se zdijo primerni za likovno ustvarjalnost, saj lahko prav vsak udeleženec najde svoj kotiček, tako zunaj kot znotraj sodobno urejene stavbe,« nam je povedala udeleženka vseh dosedanjih kolonij Tatjana Mijatović, nekakšen idejni vodja in pobudnica dogodka pri Steyerjevih.

2016. so priredili prvo kolonijo.

Pri Steyerjevih vino ves čas povezujejo tudi s kulinariko, likovno umetnostjo in literaturo. »Vino je poezija v steklenicah, je zapisal Robert Louis Stevenson, znameniti škotski pisatelj in pesnik. Svetova, ki se nenehno prepletata. Velika vina so navdih velikim umetnikom in velika umetnost navdih velikim vinarjem.

Vino je kultura – in vrhunska vina zahtevajo vrhunske kontekste svojega užitja. Skozi vina največjih slovenskih vinarjev izpovedujemo kulturo, umetnost, tradicije, zgodbe, bitje in žitje krajev, v katerih raste vinska trta. Vinska kultura namreč vstopa v okolje v svoji totaliteti – vtisne se v naravo ljudi, podobo krajine, doživljanje sveta skozi sproščenost, družabnost, ustvarjalnost – in hvaležnost,« poudarja Danilo Steyer, ki skupaj z družino veliko da na umetnost, zlasti na likovno ustvarjanje, kot smo videli tudi ob odkritju tokratne razstave.