Slavica Gartner je stoletnica

V Domu starejših Taber v Šmartnem pri Cerkljah na Gorenjskem je stoti rojstni dan praznovala Slavica Gartner, četrta stanovalka doma, ki ji je to uspelo. Rodila se je 25. aprila v Češnjici pri Železnikih. Imela je štiri sestre. Dve, Danica in Darinka, sta že pokojni, sestra Majda pa je prišla z njo v dom. Svojih otrok ni imela.

Slavica Gartner z vodstvom Doma Taber, predstavniki ZB Vič in sodelujočimi v kulturnem programu

Zanjo zelo lepo skrbita nečakinja Stanka in nečak Iztok. Njen oče je bil tajnik na gimnaziji, mama pa gospodinja. Živeli so v svoji hiši in imeli več domačih živali. Ko je bila Slavi stara tri leta, se je družina preselila v Novo mesto. Študirala je ekonomijo in se zaposlila v novomeškem IMV. Nekaj časa je delala tudi v Alžiriji na geodetskem zavodu. Pozneje je živela v Ljubljani.

Kljub častitljivi starosti Slavica še vedno izžareva veliko življenjske energije. Po duši je bila športnica, kot atletinja je redno nastopala v društvu Sokol. Dokler se niso začele težave z očmi, je zelo rada brala, rada je tudi kuhala. Govori več jezikov, poleg slovenskega italijansko, francosko, nemško in češko. Rada posluša glasbo, obiskovala je opero in gledališče.

Desetega marca 2020 je bila skupaj s sestro Majdo sprejeta v dom, kjer sta nadvse zadovoljni z osebjem, ki je prijazno, ustrežljivo in toplo. Kot pravita, je dom čudovit in na lepem kraju. Majda je bila zaradi bolezni sicer premeščena v drug oddelek, kar je Slavica sprejela s težkim srcem, saj si želi, da bi bili lahko še naprej skupaj v sobi in bi ona skrbela zanjo.

Stoti rojstni dan je praznovala vesela in dobre volje, prejela je številne čestitke, tudi od zaposlenih in vodstva doma. Slavljenki so na krajši slovesnosti čestitali direktorica Martina Martinčič, ki ji je izrekla voščilo tudi v imenu cerkljanskega župana Franca Čebulja, ter predsednik KO ZB Vič-Rožnik mag. Muharem Husić, ki ji poleg šopka izročili listino, s katero je bila imenovana za častno članico. V kulturnem programu so sodelovali ljudski pevci Hiše čez cesto.

Z ubranim petjem so slavljenki čestitali pevci Hiše čez cesto iz Milj pri Šenčurju.

Kot se za tak praznik spodobi, je slavljenka zarezala v rojstnodnevno torto, ki jo je v Domu Taber spekla vodja kuhinje Biljana Bučić.