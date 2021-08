Sladkosnedneži v paniki, saj iz trgovin umikajo rakotvorni sladoled

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je sporočila, da trgovci s polic umikajo veliko živil, tudi sladoled, zaradi uporabe aditiva E410 gumi iz zrn rožičevca, v katerem je bila ugotovljena prisotnost etilenoksida. »Junija je španski proizvajalec sladoledov v okviru internih kontrol v eni od surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji sladoleda – aditivu E410 gumi iz zrn rožičevca, ugotovil prisotnost etilenoksida. Zaradi razširjene uporabe tega aditiva v živilski industriji je Evropska komisija v vseh državah članicah odredila odpoklic izdelkov, ki ga vsebujejo,« so zapisali pri ZPS.



Dodajajo še, da v primeru, da imate ta živilo doma, jih ne uporabljajte. Če jih boste vrnili v trgovino, kjer ste jih kupili, vam je trgovec dolžan vrniti kupnino.

Kaj je E140 in kaj etilenoksid? Omenjeni aditiv se v živilski industriji uporablja v majhnih količinah (v sladoledu praviloma manj kot 1%), zato je tudi vsebnost etilen oksida ter njegovega metabolita v končnem izdelku izredno nizka in ga je tudi težko analitsko določati. Aditiv je bil distribuiran različnim proizvajalcem sladoleda v različne države članice. V 21. stoletju proizvajalci veliko uporabljajo aditive, ki so namenjeni izboljšanju lastnosti izdelkov. Med njimi je emulgator in stabilizator E410, ki je znan tudi kot rožičev gumi. Ta snov je dejansko pridobljena z mletjem fižola akacijeve kobilice, ki raste v sredozemskih državah. Nastali prah je živilski dodatek E410. Kot pišejo na spletni strani Food and recipes, gume iz rožičevih zrn dajejo hrani višjo viskoznost, zaradi česar so debelejše. »Ta emulgator je odobren za uporabo v številnih državah po svetu, vendar to ne pomeni, da E410 ne ogroža zdravja ljudi. Kljub temu, da se dlesni pridobivajo iz sadja rastline, se v želodčnem soku ne raztopi in telo se ne absorbira. V večini primerov prehranski dodatek E410 izhaja preprosto iz njega, vendar se lahko pri nekaterih ljudeh s presnovnimi motnjami kopiči.«



Ker se je v omenjenih izdelkih znašel tudi etilenoksid, je to nevarno za ljudi. NIJZ o njem piše takole: »Etilen oksid ima genotoksične rakotvorne lastnosti, poleg tega lahko vpliva na plodnost ter živčni sistem, zato predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, še posebej v primeru ponavljajoče izpostavljenosti. Večino podatkov o vplivih etilen oksida na zdravje ljudi so doslej pridobili pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni preko vdihavanja, saj se etilen oksid uporablja kot biocidno sredstvo.«



ODPOKLIC IZDELKOV

BIO DOBROTE d.o.o.

-Sadni jogurt jagoda, 500ml; lot: 140721, 16072, rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021

-Sadni jogurt jagoda 1l; lot:140721; rok uporabe: 29.07.2021

-Noni jagoda z lgg fermentiran mlečni izdelek, 500ml; lot: 140721, 170721; rok uporabe: 29.07.2021, 01.08.2021

-Sadna skuta jagoda 150g; lot: 170721, rok uporabe: 08.2021

-Trdi sadni jogurt jagoda, 200ml; lot: 140721, 160721, 170721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021, 01.08.2021

-Noni smoothie jagoda-banana-vanilija z lgg, 150 ml; lot: 170721; rok uporabe: 27.07.2021

-Sadni kefir jagoda, 150ml; lot: 120721, 130721; rok uporabe: 27.07.2021, 28.07.2021

-Sadni jogurt jagoda, 150ml; lot: 120721, 140721, 170721; rok uporabe: 27.07.2021, 29.07.2021, 01.08.2021

-Sadni jogurt jagoda-vanilija, 150ml; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

-Mlečni desert marica jagoda- vanilija; lot: 120721, 190721; rok uporabe: 07.2021, 29.07.2021

-Sadni jogurt jagoda z lanenimi semeni, 150ml; lot: 120721, 190721; rok uporabe: 27.07.2021, 03.08.2021

-Sadni kefir jagoda-vanilija rifuza; lot: 120721, rok uporabe: 27.07.2021

-Sadni kefir jagoda-vanilija, 150ml: lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

-Sadni kefir jagoda-vanilija, 1l; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021

-Sadni jogurt breskev, 500ml; lot: 140721, 160721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021

-Sadni kefir breskev , 150ml; lot: 120721, 140721; rok uporabe: 27.07.2021, 29.07.2021

-Trdi jogurt breskev, 200ml; lot: 140721, 160721; rok uporabe: 29.07.2021, 31.07.2021

-Sadni kefir breskev, 150ml, 1,5MM; lot: 120721; rok uporabe: 27.07.2021



Biotehniški center Naklo:

-Eko sadni jogurt jagoda, 0,5 L; serija 81 - rok uporabe 25.7.2021; serija 84 - rok uporabe 01.08.2021

-Eko kremni jogurt, 250 g; serija 81- rok uporabe 21.7.2021; serija 84 - rok uporabe 28.7.2021

-Eko sadni jogurt breskev, 0,5 L; serija 81- rok uporabe 25.7.2021; serija 84 - rok uporabe 01.08.2021



Dukat S, d.o.o.

-Dukatos, grški tip jogurta, pomaranča cimet, 150g lonček; serija: 04082021 – rok uporabe: 04.08.2021; serija: 11082021 – rok uporabe: 11.08.2021; serija: 19082021 – rok uporabe: 19.08.2021; serija: 28082021 – rok uporabe: 28.08.2021

-Dukatos, grški tip jogurta, črni ribez cimet, 150g lonček; serija: 04082021 – rok uporabe: 04.08.2021; serija: 11082021 – rok uporabe: 11.08.2021; serija: 20082021 – rok uporabe: 20.08.2021; serija: 28082021 – rok uporabe: 28.08.2021



E'Leclerc Maridis d.o.o.

-Épaule Cauite Decovenee Degraissee, STANDARD 8T VPF, Soljeno svinjsko pleče brez kože in maščobe, 8 rezin, trgovska znamka Eco+; dobavitelj: Kermene, lot: 12558454 in 12703005; rok uporabe: 26. 7. - 5. 8. 2021



E.LECLERC RUDNIDIS d.o.o.

-krofi DOONY'S 55 g (DONUT ASSORTIMENT - SANS MARQUE); lot: 310K1032 – rok uporabe: 30.11.2021

-krofi DOONY'S 55 g (DONUT ASSORTIMENT - SANS MARQUE); lot: 310K1081 – rok uporabe: 30.12.2021

-sladoledna rulada BUCHE SAPIN GLACE 498 g; znamka EQUADOR; lot: L PL0260 – rok uporabe: 09/2022 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

6 mini sladolednih rulad na čokoladni osnovi (6 MINI BUCHES BASE CHOCOLAT) 310 g; znamka ESKISS; lota: L PL0272 in L PL0273 – rok uporabe: 09/2022

-sladoledna rulada z okusom lešnika (BUCHE CHOCOLAT NOISETTE) 548,4 g; znamka ESKISS; lota: L DA9312 in L DA9313 – rok uporabe: 11/2021; lot: L DA0269 – rok uporabe: 09/2022; lota: L DA0311 in L DA0312 – rok uporabe: 11/2022

-vanilijev sladoled s stepenim jajčnim beljakom in malino (VACHERIN VANILLE FRAMBOISE) 545 g; znamka ESKISS; lota: L DA1089 in L DA1090 – rok uporabe: 03/2023

-sladoled BAC CREME GLACEE CAFE 500g; znamka ESKISS; lot: L PL0332 – rok uporabe: 11/2022; lota: L PL1042 in L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1109 – rok uporabe: 04/2023

-sladoled BAC CREME GLACEE CARAMEL 500g; znamka ESKISS; lota: L PL1042 in L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1084 – rok uporabe: 03/2023

-sladoled BAC CREME GLACEE CHOCOLAT 500g; znamka ESKISS; lota: L PL9325 in L PL9326 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0022 in L PL0023 – rok uporabe: 01/2022; lot: L PL0241 – rok uporabe: 08/2022; lot: L PL1049 in L PL1050 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1076 in L PL1077 – rok uporabe: 03/2023; lota: PL1124 in PL1148 – rok uporabe: 05/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

-sladoled BAC CREME GLACEE FRAISE 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0029 in L PL0030 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL0282 in L PL0283 – rok uporabe: 10/2022; lota: L PL1032 in L PL1033 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1074 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1119 – rok uporabe: 04/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

-sladoled BAC CREME GLACEE MENTHE CHOCO 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0330 in L PL0331 – rok uporabe: 11/2022; lot: L PL1076 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.Leclerc Maridis d.o.o.)

-sladoled BAC CREME GLACEE PISTACHE 500g; znamka ESKISS; lota: L PL0318 in L PL0319 – rok uporabe: 11/2022; lot: L PL1057 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1083 in L PL1084 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

-sladoled BAC DOUCEUR DE VANILLE 500g; znamka ESKISS; lot: L PL1043 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1070 – rok uporabe: 03/2023

-sladoled BAC COCO MANGUE PASSION 483,5g; znamka ESKISS; lot: L PL1028 – rok uporabe: 01/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

-sladoled BAC RHUM RAISIN 534,5g; znamka ESKISS; lot: L PL9332 – rok uporabe: 11/2021; lot: L PL0031 – rok uporabe: 01/2022; lot: L PL0032 – rok uporabe: 02/2022; lota: L PL0246 in L PL0247 – rok uporabe 09/2022; lota: L PL1033 in L PL1034 – rok uporabe: 02/2023; lota: L PL1084 in L PL1085 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1120 – rok uporabe: 04/2023; lot: L PL1153 – rok uporabe: 06/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

-sladoled BAC CREME GLACEE VANILLE 500g; znamka ESKISS; loti: L PL0320, L PL0321 in L PL0322 – rok uporabe: 11/2022; loti: L PL1021, L PL1022, L PL1029 in L PL1030 – rok uporabe: 01/2023; lota: L PL1053 in L PL1054 – rok uporabe: 02/2023; loti: L PL1074, L PL1075 in L PL1081 – rok uporabe: 03/2023 (prodaja tudi E.LECLERC Maridis d.o.o.)

-sladoled SMICY CUP VANILLE FRAISE CHOCOLAT 12 x 345g; znamka SMICY; lota: L DA1041 in L DA1042 – rok uporabe: 02/2023; lot: L DA1098 – rok uporabe: 04/2023

-sladoled s karamelo in oblivom iz mlečne čokolade na palčki BATONNETS CARAMEL 4 x 288g; znamka: TRIUM; lota: L PL0323 in L PL0324 – rok uporabe: 11/2022; lota: L PL1077 in L PL1078 – rok uporabe: 03/2023; lota: L PL1159 in L PL1160 – rok uporabe: 06/2023

-sladoled iz treh vrst čokolade na palčki BATONNETS CHOCOLATS 4 x 282g; znamka: TRIUM; lota: L PL0254 in L PL0255 – rok uporabe: 09/2022; lota: L PL1036 in L PL1037 – rok uporabe: 02/2023

-vaniljev sladoled, oblit z mlečno čokolado, in s koščki praženih mandljev na palčki BATONNETS VANILLE AMANDES 4 x 314g; znamka: TRIUM; lot: L PL9312 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0013 in L PL0014 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL1054 in L PL1055 – rok uporabe: 02/2023

-vaniljev sladoled z oblivom iz bele čokolade na palčki BATONNETS VANILLE CHOCOLAT BLANC 4 x 308g; znamka: TRIUM; lot: L PL9318 – rok uporabe: 11/2021; lota: L PL0008 in L PL0009 – rok uporabe: 01/2022; lota: L PL0076 in L PL0077 – rok uporabe: 03/2022; lot: L PL1019 – rok uporabe: 01/2023; lota: L PL1074 in L PL1075 – rok uporabe: 03/2023; lot: L PL1109 – rok uporabe: 04/2023

-vaniljev sladoled s koščki bele čokolade in z malinovim prelivom na palčki BATONNETS VANILLE FRAMBOISE 4 x 302g; znamka: TRIUM; lot: L PL1034 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1148 – rok uporabe: 05/2023

-vaniljev sladoled, polnjen in oblit s sorbetom iz eksotičnega sadja, na palčki BATONNETS VANILLE FRUITS EXOTIQUES 4 x 294g; znamka: TRIUM; lota: L PL1056 in L PL1057 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1102 – rok uporabe: 04/2023

-vaniljev in jagodni sladoled, oblit z nemastnim kakavom in z riževimi napihnjenci, na palčki BATONNETS VANILLE FRAISE 12 x 456g; znamka: SMICY; loti: L VA1019, L VA1020, L VA1021 – rok uporabe: 01/2023

-mini vaniljev sladoled na palčki z oblivom iz rdečega in eksotičnega sadja MINI BATONNETS FRUITS 8 x 300g; znamka: TRIUM; lot: L PL1027 – rok uporabe: 01/2023

-mini vaniljev sladoled na palčki MINI BATONNETS VANILLE 8 x 287,5g; znamka: TRIUM; loti: L PL1072, L PL0073 in L PL0074 – rok uporabe: 03/2022; lota: L PL0246 in L PL0274 – rok uporabe: 09/2022; lot: L PL0275 – rok uporabe: 10/2022

arašidov sladoled s karamelnim polnilom na palčki, oblit z mlečno čokolado BATONNETS CACAHUETE 4 x 306g; znamka: TRIUM; lota: L PL1048 in L PL1049 – rok uporabe: 02/2023; lot: L PL1120 - rok uporabe: 04/2023

l-ešnikov sladoled, obdan z mlečno čokolado in s koščki praženih lešnikov, na palčki BATONNETS DOUBLE ENROBAGE NOISETTE 4 x 308g; znamka: TRIUM; lot: L PL0289 – rok uporabe: 10/2020

-hruškov sladoled s čokoladnim polnilom in dvojnim čokoladnim oblivom na palčki BATONNETS DOUBLE ENROBAGE POIRE CHOCO 4 x 302g; znamka: TRIUM; lot: L PL0288 – rok uporabe 10/2022; lota: L PL1110 in L PL1111 – rok uporabe: 04/2023

-korneti vaniljevega sladoleda s koščki barvnih draže bonbonov in mlečne čokolade CONES SMICY MINI CANDY 8 x 328g; znamka: SMICY; lot: L VA1054 – rok uporabe: 08/2022

-korneti kavnega sladoleda s polnilom iz čokolade in kave, obliti s čokolado in kavo CONES CAFE 6 x 426g; znamka: SMICY; lot: L VA1030 – rok uporabe: 07/2022; lot: L VA1032 – rok uporabe: 08/2022

-korneti kavnega sladoleda s polnilom z okusom kave in čokolade CONES CAFE 6 x 426g; znamka: TRIUM; lot: L VA1032, L VA1033, L VA1055 in L VA1056 – rok uporabe: 08/2022

-vaniljevi in čokoladni mini korneti MINI CONES VANILLE CHOCOLAT 8 x 344g; znamka: TRIUM; lota: L VA1060 in L VA1061 – rok uporabe: 09/2022

-vaniljevi in karamelni korneti CONES VANILLE CARAMEL 6 x 432g; znamka: TRIUM; lota: L VA1047 in L VA1048 – rok uporabe: 08/2022



Froneri, Avstrija

(prodaja Spar Slovenija)

-Nuii sladoled temna čokolada 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

-Nuii sladoled karamela - bela čokolada - pekan 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

-Nuii sladoled kokos - indijski mango 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

-Nuii sladoled slana karamela - makadamija 3 x 90 ml, vsi loti, dobave v letu 2021

-Milka sladoled palčke mini 6 x 50ml, vsi loti, dobave v letu 2021

(prodaja Mercator)

-Milka sladoled palčke mini 6 x 50ml, serija/lot MI1081, MI1120, MI1135, MI1136

-Milka sladoled, z lešniki 4x100ml, serija/lot MI0097, MI0098, MI1106, MI1107



HOFER trgovina d.o.o.:

-BIO SADNI KEFIR (št. izdelka 55732), 500 g, blagovna znamka: NATUR AKTIV, proizvajalec Kele & Kele d. o. o.:

vrsta breskev z roki uporabnosti: 24. 7. 2021, 26. 7. 2021, 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021,

vrsta banana z roki uporabnosti: 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021,

vrsta jagoda z roki uporabnosti: 24. 7. 2021, 26. 7. 2021, 1. 8. 2021, 3. 8. 2021, 7. 8. 2021

-Kele & Kele d.o.o. - Mlekarna KREPKO:

-Bio kefir breskev, krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe , 250 g, z roki uporabe: 23.7.2021, 30.7.2021, 1.8.2021, 3.8.2021, 7.8.2021

-Bio kefir jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 250 g z roki uporabe: 23.7.2021, 26.7.2021, 1.8.2021, 7.8.2021

-Bio kefir banana krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 250 g z roki uporabe: 1.8.2021, 7.8.2021

-Bio kefir jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 150 g z roki uporabe:24.7.2021, 3.8.2021

-Bio jogurt jagoda krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe, 150 g in 250 g z roki uporabe: 22.7.2021, 30.7.2021, 5.8.2021

-Bio kefir breskev, krepki suhec , 1,5 % mlečne maščobe , 150 g, z roki uporabe: 30.7.2021, 1.8.2021, 3.8.2021



Ljubljanske mlekarne d.o.o.:

-Sladoled z okusi pistacija - jogurt - gozdni sadeži – malaga; Quartissimo HOFER 1,8 L (900g); sorta Royal, trgovsko ime:Grandessa; rok uporabe 16.03.2023 in 21.4.2023

-SLADOLED – Maxim Premium mlečni sladoled – JAGODA; Maxim Premium gostinski sladoled 4,3 L; serija / LOT: 1278096001, rok uporabe 23.04.2023



MARS WRIGLEY sladoledi: naprodaj pri več trgovcih (E.Leclerc Rudnidis d.o.o., Petrol d.d, Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Jagros d.o.o., Hofer trgovina d.o.o., Engrotuš, d.o.o., Mercator d.d., in Hmezad d.o.o.)

-Sladoled BOUNTY X6, EAN: 5000159483063; vsi datumi uporabe od 28.02.2022 do 30.04.2022 ter vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023

-Sladoled M&M'S z arašidi, na palčki X4; EAN: 5000159500654; vsi datumi uporabe od 07.2021 do 31.10.2021 ter vsi datumi uporabe od 31.05.2022 do 31.10.2022

-Sladoled SNICKERS X6; EAN: 5000159344074; vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 31.03.2023 ter 30.4.3023

-Sladoled SNICKERS WHITE X6; EAN: 5000159509633; vsi datumi uporabe od 31.12.2022 do 31.03.2023

-Sladoled SNICKERS XL X12; EAN: 5000159344371; vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023

-Sladoled SNICKERS CRISP X6; EAN: 5000159526081; vsi datumi uporabe od 30.11.2022 do 30.04.2023

-Sladoled TWIX X6; EAN: 5000159484695; datum uporabe 31.03.2022 ter vsi datumi uporabe od 31.10.2022 do 30.04.2023

-Sladoled SNICKERS XTRA ice cream bar 66g; datum uporabe 30.11.2022



Spar Slovenija d.o.o.

Spar Free from piškoti brez glutena 200g, vsi loti in vsi datumi uporabe

