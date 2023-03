Slaba šala: kdo je ministrstvu poslal odstopno izjavo direktorice ZZZS?

Neznani pošiljatelj je po pošti iz Maribora na ministrstvo za zdravje poslal ponarejeno odstopno izjavo generalne direktorice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Tatjane Mlakar, poroča portal N1.

ZZZS bo zoper anonimnega pošiljatelja vložil ovadbo, so z zavoda sporočili za STA.

Kot so pojasnili, so kopijo ponarejene odstopne izjave generalne direktorice Mlakar prejeli v torek, v reševanje so jim jo odstopili na ministrstvu za zdravje. Generalna direktorica po pisanju omenjenega portala odločno demantira vsebino odstopne izjave, ki je neresnična. ZZZS poudarja, da gre za zlorabo in ponarejanje listine.