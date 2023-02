Skok v pustni čas

Pustni oziroma peti letni čas se na Ptujskem že dobri dve desetletji tradicionalno začenja z nočnim kurentovim skokom na svečnico, ko se kurenti zberejo ob ognju na domačiji 2. princa karnevala Matevža Zokija v Budini. To je uvod v prireditve ob letošnjem že 63. kurentovanju, ki bo v najstarejšem slovenskem mestu uradno potekalo od 11. do 21. februarja.

Kurentov skok je dogodek, ki zaznamuje začetek pustnega časa, na ta dan si kurenti prvič v tem letu nadenejo zvonce, s katerimi zaplešejo ob ognju, s tem pa začnejo svoje poslanstvo odganjanja zime in zla v zameno za pomlad, srečo in dobro letino. Dogodek na Budini poleg obiskovalcev že po tradiciji privabi več sto kurentov, ki tako na svoj način uradno odprejo pestro pustno ptujsko dogajanje. Tam dočakajo polnoč, ko skoči prvi kurent in glasno zazvoni, potem pa mu sledijo preostali. Šele potem lahko začnejo obhode, ki so bili pred šestimi leti vpisani na Unescov seznam nestvarne kulturne dediščine.