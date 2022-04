Skočili na noge zaradi obvestila na volišču. Ste videli, kaj se je zgodilo? (FOTO)

Po spletu kroži obvestilo o izidu volitev na volišču v prostorih Osnovne šole Brinje – Grosuplje. Iz njega je razbrati, da je bilo oddanih 594 glasovnic, dve pa sta bili neveljavni. A če pogledamo seznam, vidimo, da sta samo največkrat izbrani stranki, Gibanje Svoboda in SDS, zbrali 535 glasov, sledijo NSi 54, SD 50, Levica 43, kar pomeni, da je prej omenjeni seštevek hudo napačen.

Po spletnih omrežjih že krožijo teorije zarote, na pomoč kličejo Državno volilno komisijo (DVK), celo policijo. Zaenkrat so se odzvali iz DVK in sporočili:

»OVK 4003 Grosuplje je sporočila, da je volilni odbor na volišču OŠ Brinje ponovno preveril izid in zagotovil, da se vsi podatki – v zapisniku in vnosu v računalniško evidenco – ujemajo. Napačno pa so jih zapisali na obvestilo, ki je bilo objavljeno na volišču.«