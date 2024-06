Škandal na enem izmed slovenskih volišč? »Vse se da, če imaš očeta v komisiji«

Ena izmed slovenskih vplivnic, ki ob ponedeljkih razkriva skrivnosti svojih sledilk (brez razkritja identitete), je tokrat objavila šokanten podatek. Slovenka se je namreč pohvalila, da je v času nedeljskih evropskih volitev – skupaj z očetom – zagrešila kaznivo dejanje.

Kot pripoveduje sledilka, je glas na volitvah oddala, a ne da bi se tam zglasila osebno. Namesto nje naj bi glasoval kar njen oče. »Vse se da, če imaš očeta v komisiji, ki te podpiše in živiš v kraju, kjer nas je 56 volivcev. Tudi drugi to počnejo za družinske člane,« se je glasilo njeno sporočilo.

Slovenka razkrila, kaj naj bi storila v nedeljo. FOTO: Zaslonski posnetek/Instagram

Ali so seznanjeni s tovrstnimi praksami in kakšne so sankcije za takšno početje, smo povprašali Državno volilno komisijo (DVK). »V skladu s strokovnimi navodili volilnim odborom za izvedbo glasovanja, ki jih sprejme Državna volilna komisija, in na podlagi področne zakonodaje, volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu, torej tudi ni dovoljeno glasovanje za družinske člane,« pravijo in dodajajo, da bi takšno dejanje namreč pomenilo zlorabo volilne pravice. Gre za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Postopati bi moral volilni odbor

V skladu z 9. členom zakona o volitvah v državni zbor, ki se smiselno uporablja tudi za druge volitve in referendume, volivci glasujejo osebno in tajno. Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja. Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan v volilni imenik, še poudarjajo na DVK.

72. člen istega zakona pa določa, kako mora postopati volilni odbor, kadar volivec ugotovi, da je v volilnem imeniku pri njegovem imenu že podpis nekoga drugega.» V takem primeru, ko želi glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem imenu že obstaja podpis volivca, oziroma je v rubriki opombe označba o drugem načinu glasovanja, se njeno osebno ime, prebivališče in njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli,« so še pojasnili na DVK.