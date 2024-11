Škandal glede prvega policista odmeva: Han že napovedal, kaj bo vprašal Goloba

Po sodbi upravnega sodišča, ki je ugotovilo kršitev v postopku imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića, tako v koaliciji kot v opoziciji pričakujejo ukrepanje ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja. O tem, kako ravnati na vladni strani, govorijo tudi na sestanku prvakov koalicije, ki trenutno poteka.

Minister Poklukar: Gre za procesno napako Imenovanje generalnega direktorja policije Senada Jušića je zakonito, je poudaril minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Upravno sodišče je ugotovilo, da je bil sklep uradniškega sveta o izpolnjevanju pogojev Jušića za ta položaj pomanjkljivo obrazložen, ni pa presojalo, ali izpolnjuje pogoje o delovnih izkušnjah, je poudaril. Pomanjkljiva obrazložitev uradniškega sveta je po besedah ministra skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku ena od bistvenih kršitev določb upravnega postopka. »Iz nobenega dela izreka sodbe torej ne izhaja, da Jušić ne bi izpolnjeval zahtevanih zakonsko predpisanih pogojev,« je poudaril Poklukar. »Gre za procesno napako,« je dejal.

Kot je v izjavi za medije dejala poslanka Svobode Andreja Kert, je zdaj na potezi ministrstvo za notranje zadeve in drugi pristojni organi, ki morajo preveriti sami pri sebi, kje so storili napako, če je bila ta storjena. Po njenih besedah je treba odločitve sodišča spoštovati, ali so nam všeč ali ne.

»Socialni demokrati odločno zagovarjamo načela pravne države in odgovornosti pri imenovanjih na vodilne položaje," so v SD zapisali v današnjem sporočilu za javnost. Dodali so, da spoštujejo odločitev upravnega sodišča v postopku imenovanja generalnega direktorja policije, "kar predstavlja resno opozorilo glede legitimnosti imenovanja". Ključno pri tem je, da se zagotovi stabilno, strokovno, predvsem pa zakonito vodenje policije, "zato pričakujemo, da bo minister za notranje zadeve podrobno preučil posledice sodbe in sprejel ustrezne ukrepe«.

Han že napovedal, kaj bo vprašal Goloba

Napovedali so, da bodo v koaliciji odprli pogovor o tem, da je nujno javnim institucijam omogočiti nemoteno in avtonomno delo v dobrobit vseh državljank in državljanov »ter kakšno odločitev popraviti«, so zapisali. To je ob prihodu na sestanek prvakov koalicijskih strank potrdil tudi predsednik SD Matjaž Han, ki je dejal, da bo na njem vprašal premierja Roberta Goloba, kaj misli storiti. »Če ne bomo spoštovali pravne države, ne bomo na pravi strani,« je bil jasen.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec pa je dejal, da so sodbe sodišč tu zato, da se jih spoštuje, če so nam všeč ali ne.

»V Levici smo bili že takrat zadržani, naši ministri na vladi niso potrdili sklepa o imenovanju Jušića, tako da mislim, da so zdaj na potezi pač tisti, ki so vpleteni, od izbirne komisije do ne nazadnje tudi ministra za notranje zadeve in direktorja samega,« je dodal Vatovec. Na vprašanje, ali je to mogoče razumeti kot poziv Jušiću k odstopu, je odgovoril, da nespoštovanje sodb kateregakoli sodišča v tej državi povzroča dvom o spoštovanju pravne države, zato je »tukaj odgovor jasen«.