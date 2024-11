Lindavu uspelo s tožbo glede neizpolnjevanja pogojev Jušića

Boštjan Lindav je s tožbo na upravnem sodišču dokazal, da je sklep posebne natečajne komisije, s katerim je bilo ugotovljeno, da Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primeren za položaj generalnega direktorja policije, nezakonit, je sporočil Lindavov odvetnik Gregor Verbajs. Ta del sodbe je pravnomočen, so zapisali na upravnem sodišču.

Upravno sodišče je glavno obravnavo v tožbi nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Lindava, ki med drugim izpodbija izbirni postopek imenovanja zdajšnjega generalnega direktorja policije Jušića, opravilo 24. oktobra. Upravno sodišče je odločitev v zadevi sporočilo pisno.

Kot je v izjavi po glavni obravnavi poudaril odvetnik Verbajs, ne zahtevata zaposlitve Lindava, temveč ugotovitev sodišča, da zdajšnji generalni direktor policije Senad Jušić ni izpolnjeval natečajnih pogojev za delovno mesto. Javni natečaj je za zasedbo tega delovnega mesta med drugim zahteval najmanj osem let izkušenj na vodstvenih položajih v javnem sektorju.

Državni odvetnik Jurij Groznik je za medije dejal, da vlada vztraja na stališču, da je bil postopek izpeljan pravilno. »Glavni argument je seveda ta, da se je sodna praksa že dodobra izjasnila glede uspešnosti oziroma upravičenosti tožb neizbranih kandidatov,« je navedel Groznik.

Danes prejeta sodba

Obe strani sta med obravnavo vztrajali pri svojih navedbah. Jušićev odvetnik Uroš Leben je na obravnavi izpostavil, da je po sodni praksi imenovanje na položaj privilegij, in ne pravica posameznika. Meni, da zaradi neimenovanja na položaj ne more priti do posega v pravice posameznika in tožnik zaradi tega ne more utrpeti nobene škode.

»Danes prejeta sodba Upravnega sodišča RS v zvezi s tožbo moje stranke Boštjana Lindava v zadevi posebnega javnega natečaja za imenovanje na položaj generalnega direktorja policije potrjuje, da je sklep Uradniškega sveta, Posebne natečajne komisije, z dne 4. 9. 2023, s katerim je bilo ugotovljeno, da stranka z interesom gospod Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primerna za položaj generalnega direktorja policije, nezakonit,« je zapisal odvetnik.

Nezakonitost sklepa posebne natečajne komisije po odvetnikovih navedbah pomeni, da je bilo imenovanje trenutnega generalnega direktorja policije nezakonito.

Kot so danes sporočili z upravnega sodišča, na podlagi obrazložitve sklepa posebne natečajne komisije ni mogoče ugotoviti kako, zakaj oz. na podlagi česa je komisija zaključila, da ima Jušić osem let delovnih izkušenj na vodstvenih mestih v javnem sektorju. To pomeni, da je v tem delu obrazložitev sklepa tako pomanjkljiva, da je sodišče ne more preizkusiti.

Nadalje je sodišče ugotovilo, da Lindav v tem postopku ni izkazal, da je bilo z odločitvijo vlade o imenovanju izbranega kandidata na položaj generalnega direktorja policije poseženo v njegovo ustavno pravico. Za preostala dva akta vlade, ki ju je Lindav izpodbijal v tem postopku, pa je sodišče ugotovilo, da ne posegata v njegov pravni položaj in je zato tožbo v tem delu zavrglo, so na upravnem sodišču pojasnili v sporočilu za javnost.

Kot so zapisali v sodbi, tožnik smiselno trdi, da ni bil imenovan na položaj iz razloga, ker je bil imenovan drug kandidat, glede katerega pa predhodni postopek ni bil zakonit. Vendar je negotovo, ali bi bil na položaj imenovan Lindav, če ne bi bil imenovan Jušić, saj Lindav nima pravice biti imenovan.

Naknadno je pojasnil

Zoper sklep o zavrženju tožbe in zoper sodbo (zavrnjena tožba glede kršitve ustavnih pravic) je dovoljena pritožba, o kateri odloča vrhovno sodišče, zato v tem delu sodna odločba še ni pravnomočna. Zoper odločitev sodišča o nezakonitosti sklepa pa pritožba ni dovoljena in je ta del odločitve pravnomočen, so še zapisali.

Ob dejstvu, da gre pri imenovanju na položaj generalnega direktorja policije s strani vlade za akt politične diskrecije izvršne veje oblasti, je sodišče tudi pravilno ugotovilo, da tožba zoper akt vlade ni utemeljena in jo je v tem delu zavrglo oziroma zavrnilo, je zapisal Verbajs. Naknadno je pojasnil, da se na zavrnilni del sodbe s stranko verjetno ne bosta pritožila. O morebitni pritožbi pa bosta končno odločitev sprejela v naslednjih dneh.

»Glede na odločitev sodišča s stranko upravičeno pričakujeva, da bodo vpleteni sprejeli vsak svoj del odgovornosti, o nadaljnjih korakih glede uveljavljanja odškodnine pa se bova odločila v prihodnjih dneh,« je še zapisal.

Na zadnjem razpisu neizbrani kandidat za generalnega direktorja policije Lindav je 2. oktobra 2023 na upravno sodišče vložil tožbo, s katero izpodbija izbirni postopek, v katerem je bil za prvega človeka policije izbran Jušić. Verbajs je za STA takrat potrdil, da sta vložila tudi zahtevo za začasno odredbo, ki pa jo je upravno sodišče sredi novembra lani zavrnilo.