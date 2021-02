Šivalni stroji bagat so zdaj štajerski

Se še spomnite modelov iz družine Bagat, imenovali so se slavica, višnja, ruža in jadranka? Prav te legendarne šivalne stroje so uporabljale že naše babice in mame, zelo verjetno, da ste prve korake v svet šivanja začeli z njimi tudi vi. Legendarna črna jadranka FOTO: Oglasicg Vse od leta 2011 slovite zadrske blagovne znamke ni bilo več na zemljevidu šivalnih strojev. Nič novega, bi rekli, saj so domala prav vsa legendarna podjetja iz časov Jugoslavije šla po njenem razpadu najprej v privatizacijo, potem pa še v maloro. Tudi z Bagatom, ki je izdeloval mercedese med šivalnimi stroji, ni bilo ni...