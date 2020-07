Situacija vse bolj resna, število okužb med starostniki poskočilo

Situacija v Domu starejših Hrastnik je še vedno zelo resna. FOTO: Uroš Hočevar

Po nekaj dneh boljših novic je bilo v soboto v Hrastniku ponovno vzetih več brisov. Testiranje je pokazalo 14 novih okužb, od tega so prisotnost virusa sars-cov-2 potrdili pri 12 oskrbovancih Doma starejših Hrastnik, delavki in občanu, ki se je okužil zunaj doma starejših. Izvidi nas opominjajo, da je situacija v Domu starejših Hrastnik še vedno zelo resna, so sporočili iz občineV Hrastniku je tako 73 vseh aktivnih okužb, od tega 41 med oskrbovanci doma, 11 med zaposlenimi ter 21 med ostalimi občani.V zadnjih dneh so v hrastniškem domu potekali premeščanje con in oskrbovancev ter vključevanje dodatnih delavcev v delovni proces. V prihajajočem tednu bosta premeščanje in vzpostavljanje con končana, še vedno pa v domu močno primanjkuje delavcev. Pri preseljevanju v domu je na pomoč priskočila tudi civilna zaščita občine Hrastnik ter območna enota Rdečega križa Hrastnik. Dodatnih ukrepov v domu ali v občini ni načrtovanih.Po zadnjih podatkih, ki jih je vlada sporočila, je bilo v soboto opravljenih 565 testov, pozitivnih je bilo 16. V bolnišnicah ostaja 21 pacientov, štirje med njimi na intenzivni negi.