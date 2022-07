Spoznajte, kakšno je širše poslanstvo Biserne hiše (FOTO)

V mestu, ki ima največ sončnih dni na Gorenjskem, na začetku naravnega pomola, ki vodi na Linhartov trg, v staro mestno jedro, je pred kratkim začela delovati prikupna delavnica. Poimenovali so jo Biserna hiša, odprli pa so jo ob prehodu iz zime v pomlad ravno nasproti rojstne hiše Antona Tomaža Linharta. »Biseri so zgodba o lepoti, raznolikosti in dragocenih sposobnostih vsakega posameznika,« se na kratko predstavijo. Ne gre za običajno zgodbo o običajni delavnici, ki ima poleg še lastno galerijo.

Biserna hiša stoji v starem mestnem jedru Radovljice.

Projekt s kratkim nazivom Biseri ima širše poslanstvo, kot je opaziti na prvi pogled. Uporabnikom Varstvenega delovnega centra (VDC), ki deluje v sklopu Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa v Radovljici, omogoča vključevanje v običajno delovno in življenjsko okolje. »Biserna hiša ima delavniški del, kjer lahko ustvarjamo, in predstavitven, galerijski del,« povabi v prostore tehnolog Matjaž Arnol, domačin, akademski slikar, ki mu pomaga več mentorjev, vključenih v delo Biserne hiše.

Naleteli so na veliko odobravanje in posluh lokalnih prebivalcev z županom Cirilom Globočnikom na čelu.

Počasi in potrpežljivo ustvarjajo pridne roke Biserov.

»Pomembno je, da skupaj ustvarjamo. Varovanci lahko svoje talente z mentorji ohranjajo in razvijajo. Posamezniku damo priložnost, da razišče, kaj zna, in na koncu si lahko presenečen, ko uvidiš, da imajo naši varovanci precej skritih talentov. Skrbimo, da tečejo programi, razvijamo njihove sposobnosti, vključujemo se v okolje, razvijamo spretnosti, ena od pomembnih dejavnosti pa je tudi ustvarjanje, ki je veja, ki jo pravzaprav vsi malce zapostavljamo. Nam pa se to zdi pomembno. Vidimo, da lahko nastanejo odlični unikatni izdelki, ko vsak vključi svoj del znanja, ko se povezujemo uporabniki in mentorji.«

Novi model skodelice

Prijetno in unikatno.

Izdelki uporabnikov Biserne hiše gredo skozi več rok. »Imamo posameznike, ki so zelo nadarjeni, imajo afinitete do ustvarjanja, naloga nas mentorjev je, da to prepoznamo, omogočimo, in temu primerna so tudi pričakovanja. Uporabnik je lahko del zaokrožene celote ali skorajda povsem samostojen pri večini opravljenega dela,« razloži Arnol. Biserna hiša predstavlja unikatne slike in grafike ter zahtevnejše dekorativne in uporabne izdelke iz gline in blaga, ki so ustvarjeni v delovnem okolju, kjer so pomembne vrednote spoštovanje, plemenitost, igrivost, ponos in osrečevanje drugih. Projekt so zagnali že pred leti, delo pa se je opravljalo v enoti VDC, ki je nekoliko stran od Biserne hiše, in že pred tem so izdelki navduševali.

Delo je opravljeno s pomočjo asistentov.

Letos so razvili nov model skodelice, spet oblikovalski presežek. »Ideja da idejo in posredno prek galerije v Biserni hiši vidimo, da so odzivi dobri. Ljudje prepoznajo našo kakovost in na to smo ponosni. Vemo, da smo na pravi poti,« slišimo med obiskom. Prostore in delavnico v Biserni hiši, ki so nastali ob prizadevanju vodstva CUDV in s podporo ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je tudi glavni vir financiranja, imajo za okoli deset uporabnikov.

Galerija.

Pravijo, da kdaj kdo manjka, ker ima nemara kakšne druge dnevne cilje ali načrte. »Postavili smo se na noge, navajamo se, kako je oditi drugam na delo in ne le v matično enoto, smo v samem mestnem jedru, med ljudmi in smo del mestnega utripa, kar je fino,« razlagajo naprej uporabniki.

Z njimi tudi chef Uroš Štefelin Blagovna znamka Biseri oziroma Biseri, ustvarjeni z ljubeznijo se je prvič predstavila leta 2016, že na startu pa jim je ob bok stopil priznani kuharski chef Uroš Štefelin. Skupaj z vrhunsko ekipo chefa Štefelina so uporabniki na svojih umetninah pomagali postreči jedi, pomagali so tudi pri pripravi teh. Štefelin je še vedno povezan z njimi, saj sodeluje tudi kot eden od akterjev novega videospota ob izdaji himne z naslovom Tvoj nasmešek mi da pospešek, ki so ga posneli s pomočjo produkcijske hiše Vizualist in lokalnimi predstavniki podjetij v Radovljici. Avtorica glasbe in besedila ter glavna vokalistka je Nataša Anderle, aranžma je prispeval Primož Grašič, spremljajoče vokale pa so dodale eminentne gracije naše glasbe Alenka Godec, Damjana Golavšek in Simona Vodopivec Franko.

Ob ideji o Biserni hiši v strogem mestnem jedru, ki je turistično najbolj oblegano, so naleteli na veliko odobravanje in posluh lokalnih prebivalcev z županom Cirilom Globočnikom na čelu. Uporabniki VDC so prišli na lepo lokacijo in zgodi se, ker so njihova vrata vedno na stežaj odprta, da pridejo na obisk turisti, ki jim v par besedah predstavijo, kdo so, kaj delajo, in presenečeni so, ko slišijo, iz katerega programa so. Tega, da v Biserni hiši ustvarjajo čudovite izdelke osebe s posebnimi potrebami, posebej ne izpostavljajo. Tako je tudi prav, saj smo del družbe prav vsi.

Tehnolog Matjaž Arnol. FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Ponudi se nasvet ali predlog, izdelke pa ustvarjajo varovanci sami.