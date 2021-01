Šest restavracij prejelo 4 kape

Mojca Trnovec je chefinja tradicije. FOTO: Igor Mali

Kulinarični zemljevid Slovenije

Direktorica STO mag. Maja Pak je gostincem namenila spodbudna sporočila. FOTO: Voranc Vogel

Uvod v gastronomsko obarvano leto

Mira Šemić, direktorica Gault&Millau Slovenija FOTO: Prvi.prvi

Štiri kape so veliko priznanje in njihovo ohranjanje iz leta v leto potrjuje izjemno kakovost in vrhunskost restavracije oziroma gostinca.

Čeprav se morda zdi, da se ponavljamo, je res: epidemija novega koronavirusa je prizadela vse vidike naših življenj, tudi turizem in gostinstvo.A čeprav je bilo minulo leto za gostince izjemno turbulentno in z omejenim obratovanjem, je inšpektorjem Gault&Millau Slovenija vseeno uspelo obiskati restavracije in priljubljena zbirališča ter tako vendarle zagotoviti izdajo vodnika Gault&Millau Slovenija za leto 2021.V najnovejšem rumenem vodniku je predstavljenih 153 restavracij, prek 80 POP zbirališč, 67 vinskih kleti s 198 ocenjenimi vzorci vina, 13 pivovarn ter več kot 30 za Slovenijo značilnih živilskih produktov. In kdo so najboljši za leto 2021? Če bi bilo vse normalno, bi imena razkrili na gala prireditvi, kjer bi se zbrali vsi naj slovenski chefi in vsi, ki kaj pomenijo v slovenski kulinariki, kjer bi srkali najboljšo slovensko kapljico in uživali v izbranih grižljajih. A zdaj smo že vajeni, da ni nič tako, kot je bilo, in tudi razglasitev najboljših iz rumenega vodnika je bila drugačna: virtualna.»Zdaj je že skoraj tradicionalno, da vodnik vsako leto malce osvežimo. Lani smo dodali nove sklope, med drugim tudi karakteristične slovenske živilske produkte, katerih nabor letos še povečujemo. Prav tako letos ne boste zasledili več najboljše restavracije, temveč izbor najboljših restavracij, ki so prejele po štiri kape. S tem usklajujemo prakso Gault&Millau po svetu ter na piedestal postavljamo vse gostince, ki so si izborili zavidljive štiri kape,« pravi, direktorica Gault&Millau Slovenija, in še: »Naj poudarim, da so štiri kape veliko priznanje in njihovo ohranjanje iz leta v leto potrjuje izjemno kakovost in vrhunskost restavracije oziroma gostinca.«V Franciji rojeni kulinarični vodnik Gault&Millau restavracije in gostilne ocenjuje s kuharskimi kapami: ko jo dobiš, te postavi na kulinarični zemljevid Slovenije. Sicer pa velja, da več ko jih dobiš, boljši si. In ni slovenskega gostinca, ki si ne bi želel biti v rumenem vodniku, drugem najbolj znanem ob Michelinovem, ki si ne bi želel dobiti vsaj ene kape, pa se potem še bolj trudil in naslednje leto dobil še kakšno, se uvrstil v jagodni izbor slovenske kulinarike, če lahko tako zapišemo.A letos se najboljši niso zbrali vsi na enem mestu, letošnja podelitev nagrad najboljšim je pač v skladu z epidemiološkimi razmerami potekala drugače. Nagrajence so razglasili v videooddaji, ki nas je s prepletanjem srečanj z nagrajenci preteklih let popeljala od najboljših restavracij do prejemnikov vseh posebnih nagrad. Prejemnike so v Gault&Millau predstavili skozi kratke videorazglednice, nagrado oziroma diplomo pa bodo prejemniki prejeli naknadno. Če bi si oddajo radi ogledali, jo boste našli na spletni strani Gault&Millau Slovenija. V njej je med drugim gostincem spodbudna sporočila namenila mag., direktorica Slovenske turistične organizacije, ki je od začetka glavni partner projekta.»Vodnik Gault&Millau pomeni veliko priznanje za slovensko gastronomijo. Letošnja razglasitev prihaja v času, ko se slovenski turizem, sploh pa gostinstvo, soočata z največjo krizo. A danes smo veseli in optimistični, saj nagrajujemo najboljše,« je dejala in še: »Letošnja razglasitev je odličen uvod v še posebno gastronomsko obarvano leto.« Slovenija bo letos namreč z nazivom evropske gastronomske regije 2021 svetovno osvetlila svoj kulinarični značaj. Spodbud za optimistično prihodnost je dovolj.In kdo so torej najboljši po izboru vodnika Gault&Millau Slovenija za leto 2021? Pa poglejmo. Chef leta je(Hiša Denk, Zgornja Kungota). Chefinja tradicije je(Gostilna Mihovec, Zgornje Pirniče), chef prihodnosti(Grič, Šentjošt nad Horjulom), mladi talent(Gostilna Rajh, Murska Sobota), najboljši sommelier pa(Gostilna Repovž, Šentjanž). Najbolj priljubljeno zbirališče je ljubljanski Wine Bar Šuklje, najboljša slaščičarna pa prav tako ljubljanska Fetiche patisserie. Nikakor ne moremo mimo najboljših restavracij, ki so jim inšpektorji namenili štiri kape. To so Gostilna pri Lojzetu z Zemona, Hiša Franko iz Starega sela pri Kobaridu, Hiša Denk iz Zgornje Kungote, Ošterija Debeluh iz Brežic, Restavracija Mak iz Maribora in Restavracija Strelec iz Ljubljane.»Verjamem, da je pred nami leto novega zanosa, kreativnosti in čudovitega vzdušja v naših restavracijah,« je dejala Mira Šemić. »Tudi v Gault&Millau Slovenija se bomo trudili, da gastronomijo z vsemi svojimi čudovitimi poklici vrne na obrate, ki prinašajo zadovoljstvo tako gostincem kot gostom.« Direktorica Gault&Millau Slovenija je povedala še, da bo vodnik kmalu na prodaj na običajnih prodajnih mestih, in takrat bodo razkriti vsi, ki so se uvrstili v rumeno knjigo, obvezno čtivo za vsakega ljubitelja dobre hrane in vina. Kot pravi, bodo pod okriljem Gault&Millau Slovenija nadaljevali projekt Znanje pod kapo, ki živi tudi na spletu, s čimer bodo pomagali skrbeti za motivacijo in razvoj mladih, ki v gastronomijo šele vstopajo, predvsem je portal namenjen popularizaciji gostinskih poklicev in mladim.