Sedemdeset let je že gasilka

Gasilci PGD Topolšica so se zbrali na prvem občnem zboru po dveletnem koronskem predahu, ki so se ga udeležili člani društva, župan Občine Šoštanj Darko Menih, predsednica KS Topolšica Petra Lipičnik ter predstavnik Gasilske zveze Šaleške doline (GZ ŠD) Simon Šumah.

Ponosni na članico

Sprejeli so delovni in finančni plan ter načrt nabav za leto 2022, izvolili so tudi delegata, ki se bosta udeležila Skupščine GZ ŠD. Župan je gasilcem čestital, da so bili aktivni kljub epidemiološkim razmeram in izpeljali načrtovane projekte, predvsem dobavo novega gasilskega vozila za prevoz moštva GVM-1. Lani je občina za nemoteno delovanje na terenu opremila enote 1. posredovalcev v vseh štirih gasilskih društvih.

Želja je čim manj posredovanj, če pa že, naj bodo uspešna, je povzel župan in svoj nagovor sklenil s spoštljivimi besedami do navzočih. Tudi Lipičnikova je pozdravila nesebično in prostovoljno delo ter pomoč gasilcev. Zaželela je, da bi odnosi s KS ostali še naprej dobri, da bi ohranili strpnost, saj bo društvo le tako dolgo delovalo. Predstavnik GZ ŠD Šumah je govor sklenil z besedami: »En sam ne pomeni nič, vsi skupaj pa zmoremo vse.«

Ob koncu so podelili priznanja in odlikovanja članom. Značko za dolgoletno službovanje, in sicer za 70 let delovanja v gasilstvu, je prejela Marjana Araus, ki je tudi najstarejša v društvu in edina prejemnica značke za tako visoko službovanje.

1960. je opravila izpit za gasilko.

»Marjana je v naše društvo vstopila leta 1952. Izpit za gasilko je opravila leta 1960. Vedno je sodelovala na vseh gasilskih prireditvah, udarniških akcijah in pri preostalih delih, kjer je poskrbela za hrano. V društvu je imela funkcijo referenta za veterane. V njeni družini so vsi gasilci – sin Marko, vnuk Simon in snaha Jožica. Ponosni smo, da imamo prejemnico za tako visoko službovanje,« je dejala tajnica PGD Topolšica Tatjana Lihteneker.