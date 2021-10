Sedem prebivalcev Cankove končalo v bolnišnici

Namen vaje je izboljšati sistem urgentne obravnave bolnikov oziroma več bolnikov hkrati.

V Splošni bolnišnici Murska Sobota je v soboto potekala vaja s predpostavko množične nesreče, potem ko se je v Pomurju malo pred osmo uro razbesnelo neurje z vetrom, točo in močnim nalivom. Zagorel je večstanovanjski objekt na Cankovi, pri čemer je več stanovalcev zaradi poškodb in vdihavanja dima ostalo ujetih v njem.Regionalni center za obveščanje je aktiviral ustrezne službe in ekipe, vodja intervencije je v sodelovanju z vodjo medicinske intervencije ob gašenju požara in evakuaciji in reševanju stanovalcev zahteval aktiviranje prikolice za množične nesreče in vzpostavitev triažnih sektorjev. Ekipe nujne ponoči pa so oskrbele ponesrečence in jih pripravile na transport v bolnišnico.Ob teh predpostavkah so v bolnišnici prvič na vaji preizkusili ukrepe ob pojavu množične nesreče, ki so jih spremenili in dopolnili ob odprtju urgentnega centra. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota so pripravili scenarij, ki je predvideval aktivacijo rumenega triažnega alarma. Ta je vključeval tri hudo poškodovane paciente, tri težje in do 10 lažje poškodovanih. Vaja je potekala z aktivacijo zaposlenih v bolnišnici, obravnavo simulacij pacientov in ovrednotenjem aktivnosti. »Namen vaje je izboljšati sistem urgentne obravnave bolnikov oziroma več bolnikov hkrati. Čeprav imamo covid, je obravnava pacientov enaka, vse testiramo, do izvida pa počakajo v prostorih urgentnega centra oziroma v pomožnih prostorih, šele potem gredo na intenzivni oziroma ustrezni oddelek. Ob običajnem delu imamo zdaj paciente, ki pomenijo dodatno obremenitev, ob vaji ugotavljamo pomanjkljivosti načrta ob množični nesreči, da jih odpravimo oziroma načrt po potrebi dopolnimo. Seveda z željo, naj ostane le pri vajah,« je povedal vodja urgentnega centra mag.