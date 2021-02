Se vračamo v rdeče? S strahom pričakujemo današnje številke

Da se epidemiološke razmere nedolgo potem, ko smo vstopili v oranžno fazo, naglo slabšajo, je po Institutu Jožefa Štefana (IJS) resno opozoril še. Nekatere regije so že skoraj nazaj v rdečem območju, je opozoril premier.IJS je najprej v svojih projekcijah napovedal, da bi rumeno fazo lahko dosegli že konec februarja, pred dvema dnevoma pa je napoved drastično poslabšal; reprodukcijsko število R, ki pove, koliko oseb v povprečju okuži pozitivna oseba, se je namreč povečalo z okoli 0,8 na okoli 1. S tem se je rumena faza, pogoj za katero je povprečno število okužb v zadnjih sedmih dneh pod 600 in manj kot 500 covid 19 pacientov v bolnišnicah, oddaljila na konec marca. V torek pa so zaradi zelo negotovih razmer umaknili oceno, kdaj bi to fazo, v kateri bi se med drugim končala t. i. policijska ura, lahko dosegli.Številke za ponedeljek niso bile vzpodbudne. Skrbi predvsem večanje odstotka pozitivnih. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom je bil po podatkih Covid 19 sledilnika ta ponedeljek delež pozitivnih višji za kar 21 odstotkov. Kot ponavadi pa naj bi bolj jasno sliko tega, kam se giblje epidemiološka krivulja, dali podatki za torek, torej ti, ki jih bomo izvedeli danes.