Gorijo alarmi: krivulja se obrača v napačno smer

V ponedeljek je bilo opravljenih 4.369 PCR-testov, pozitivnih je bilo 899 oziroma 20,6 odstotka. Enak dan prejšnji teden je bilo pozitivnih 16,8 odstotka testiranih. Gre torej za 21-odstotno rast potrjenih okužb v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom. V nedeljo je bil ta odstotek 17,3. Včeraj je bilo opravljenih 35.320 hitrih testov. Po podatkih sledilnika covida 19 je ponovno naraslo število aktivnih primerov, in sicer za 562 na 11.593.Vlada je sporočila, da je bilo hospitaliziranih 567 covid 19 pacientov, od tega 107 na intenzivni negi. Umrlo je še osem ljudi. Sedemdnevno povprečje okužb se je dvignilo na 767.Zaradi naraščajočega deleža pozitivnih je inštitut Jožefa Stefana nekoliko spremenil svojo napoved. Ocenjujejo namreč, da je reprodukcijsko število naraslo na 1, kar pomeni zamik prehoda v rumeno fazo šele konec marca in ne konec februarja, kot so številke kazale še pred dnevi.