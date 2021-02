Najprej dobre novice, nato pa šok: prehod v rumeno fazo verjetno šele maja

Bolnišnice se bodo počasi praznile

Z Instituta Jožef Stefan (IJS) so v projekciji konec minulega tedna napovedali, da bi lahko kmalu prešli v rumeno fazo , a so popoldne sporočili precej slabše novice. Pravijo, da epidemija covida 19 glede na število pozitivnih testov stagnira, po njihovi oceni je namreč reprodukcijsko število približno ena. Po njihovih napovedih bi lahko naslednjo, rumeno fazo sproščanja ob trenutnem razvoju epidemije ukrepov dosegli sredi maja.Epidemijo bi bilo po mnenju strokovnjakov dobro čim prej toliko zmanjšati, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom. To po njihovem najučinkoviteje omejuje širjenje virusa in bo močno olajšalo obvladovanje novega bolj kužnega seva, če se bo razširil.Zaradi cepljenja rizičnih skupin se bodo bolnišnice kljub temu še naprej počasi praznile. »Naj nas ne premamijo nekoliko sproščeni ukrepi, ampak se še naprej maksimalno trudimo krivulje obrniti strmo navzdol, da bo čim prej omogočeno popolno epidemiološko sledenje, kar je pogoj za prehod v bolj normalno življenje.«Tedensko povprečje dnevno potrjenih oseb je 749. Za prehod v rumeno epidemično fazo mora biti hospitaliziranih manj kot 500 covidnih bolnikov, kar bi lahko po napovedih IJS dosegli v soboto, ter povprečje manj kot 600 dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom v enem tednu. Ta kriterij pa bi ob trenutnem reprodukcijskem številu, ki kaže, na koliko ljudi okužbo prenese en okuženi z novim koronavirusom, dosegli 13. maja.Rumena faza predvideva, da bi se v šole vrnili ostali razredi srednjih šol, v živo bi znova stekla predavanja na fakultetah, za vse bi se odprli dijaških in študentski domovi, odprle bi se ostale servisne dejavnosti, odpravili pa bi prepoved gibanja ponoči.