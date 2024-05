Stopili se boste, ko boste videli, kaj je bralec zagledal na Krki (FOTO)

Slovenijo je pred nekaj tedni obiskala pomlad. To se hitro vidi, če se ozremo skozi okno, saj je narava ozelenela. Še en drug nov začetek pa se je zgodil na Otočcu. Bralec Egon nam je poslal slike, na katerih lahko vidimo mlado družinico labodov, ki v tistem delu Slovenije uživajo toplejše dni.

»Letošnji naraščaj že veselo čofota po Krki na Otočcu - fotografirano včeraj v soboto 4.5.2024,« je zapisal. Ob fotografijah, ki jih je priložil, je težko ostati ravnodušen. Na njih lahko vidimo dva odrasla laboda in kar nekaj manjših, ki še spoznavajo svet. Nekaj njegovih fotografij si lahko ogledate v tem članku.

FOTO: bralec Egon

FOTO: bralec Egon

FOTO: bralec Egon

Labodi so zelo zanimiva žival, ki s svojo pojavo pritegnejo pozornost. Veliko jih lahko najdemo na Zbiljskem jezeru. Celo največ v Sloveniji naj bi jih bilo glede na kvadraturo prav tam. Pred časom so bili mnogi mnenja, da jih je v tistem delu že preveč.

Številni menijo, da so labodi najlepše in najbolj elegantne vodne ptice. Čeprav jih pogosto vidimo v vodi, lahko tudi poletijo. In letijo lahko izredno hitro, tudi do 90 kilometrov na uro. Znajo biti prijazni, se pa lahko zgodi, da postanejo tudi agresivni. To se zgodi takrat, ko se jim preveč približamo. Govori se, da si zapomnijo, kdo je bil do njih prijazen in kdo ne.

O labodih se je pred časom pri nas govorilo zaradi manj prijetne stvari - ptičje gripe, ki je napadla tudi njih. Upajmo, da nam v bodoče ne bo treba pisati o njih zaradi tega razloga, ampak zaradi kakšnega lepšega.