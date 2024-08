Se odpravljate na pot? Pripravite se na zastoje

Prvi konec tedna v avgustu skladno s pričakovanji spremljajo tudi zastoji na cestah. Najhuje je na podravski avtocesti, kjer pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastaja med tri in pol kilometre in štiri kilometre dolg zastoj, ki čas potovanja podaljša za približno 40 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastaja dva kilometra dolg zastoj, predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Ljubljani se čas potovanja zardi zastoja podaljša za med pet do deset minut.

Na primorski avtocesti zastoj nastaja med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru. Zastoji se pojavljajo tudi na cestah Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja in Izola-Lucija v obe smeri.

Do 13. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na primorskih avtocestah in hitrih cestah ter nekaterih ostalih cestah omejitev velja do 16. ure.