Se odpravljate na cesto? Zastoji na štajerki, primorki, ljubljanski obvoznici

Ljubljanska severna obvoznica. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Čakalne dobe v petkovem dopoldnevu (10.30). FOTO: Prometno-informacijski Center

Petki so v poletnem času še posebej prometno obremenjeni. V tem avgustovskem petkovem dopoldnevu je na naših cestah prava norišnica, čez dan pa se bo promet bržkone še povečal.Tako je približno osem kilometrov dolg zastoj na primorski avtocesti proti morju, ki sega na ljubljansko severno obvoznico do Kosez. Zastoj nastaja zaradi prometne nesreče na avtocesti pri Brezovici.Večkilometrski zastoj je tudi na gorenjski avtocesti pred Karavankami. Ta je dolg med tremi in petimi kilometri.Zastoj v dolžini enega kilometra je tudi na štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Ljubljani.Zastoja sta tudi na cestah Ljubljana–Brezovica in Lesce–Bled že z avtocestnega priključka.Tudi na mejnih prehodih s Hrvaško se čakanje nadaljuje. Tako je za vstop v Slovenijo treba čakati skoraj povsod več kot eno uro, tudi več kot dve. Za izstop iz Slovenije pa se trenutno čaka na prehodih Dragonja, Gruškovje in Sečovlje (po 30 minut).